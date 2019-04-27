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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 27 апреля 2019
Барселона
27.04.2019, суббота, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
62'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
Желтая карточка
С. Бускетс
90'
+1
84'
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Рочина
Замена
С. Роберто
️️️️
У. Дембеле
84'
83'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Н. Семеду
77'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Артур
73'
Желтая карточка
Ж. Пике
70'
65'
Замена
Э. Барди
️️️️
Н. Вукчевич
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Видаль
62'
58'
Желтая карточка
Р. Везо
56'
Желтая карточка
Р. Рочина
46'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
М. Саймон
Замена
Л. Месси
️️️️
Ф. Коутиньо
46'
Желтая карточка
И. Ракитич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Малком
ПВ
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
27
Семеду
23
Видаль
6
Артур
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Дембеле
9
Суарес
4-1-1-3-1
13
Айтор
23
Коке
44
Пьер
21
Рубен Везо
13
Луна
17
Вукчевич
20
Кампанья
16
Рочина
23
Джейсон
27
Саймон
9
Майорал
10
Дембеле
6
Роберто
6
Роберто
10
Дембеле
6
Артур
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Артур
11
Коутиньо
10
Месси
10
Месси
11
Коутиньо
17
Вукчевич
10
Барди
10
Барди
17
Вукчевич
27
Саймон
25
Моралес
25
Моралес
27
Саймон
16
Рочина
9
Марти
9
Марти
16
Рочина
Остались в запасе
Барселона
Леванте
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Барселона - Леванте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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