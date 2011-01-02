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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 02 января 2011
Барселона
02.01.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
48'
Педро
57'
Педро
78'
К. Стуани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
Желтая карточка
С. Кейта
+2
Желтая карточка
Хави
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 2:1!
К. Стуани
Пас отдал
Вальдо
Замена
Г. Милито
️️️️
Максвелл
Замена
Хиско
️️️️
Х.
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Хорда
Замена
Вальдо
️️️️
Х. Надаль
Замена
С. Кейта
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Х. Маскерано
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Д. Алвес
+1
Желтая карточка
Нано
Желтая карточка
Б. Кркич
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Хави
(К)
ПП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
22
Мигель Робусте
(К)
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
20
Хуанлу
ЛП
14
Мигель Пальярдо
ОП
33
Горка Ларреа
ЦП
25
Хавьер Торрес
АП
7
Хиско Надаль
ПП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
28
Хиско
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
5
Бускетс
22
Абидаль
10
Алвес
8
Иньеста
14
Маскерано
6
Хави
9
Педро
7
Вилья
9
Кркич
4-1-3-1-1
1
Рейна
2
Серра
22
Робусте
3
Нано
15
Дель Орно
14
Пальярдо
7
Надаль
33
Ларреа
20
Хуанлу
25
Торрес
9
Хорда
17
Максвелл
22
Милито
22
Милито
17
Максвелл
9
Кркич
20
Кейта
20
Кейта
9
Кркич
14
Маскерано
6
Алькантара
6
Алькантара
14
Маскерано
7
Надаль
23
Вальдо
23
Вальдо
7
Надаль
20
Хуанлу
28
Хиско
28
Хиско
20
Хуанлу
9
Хорда
7
Стуани
7
Стуани
9
Хорда
Остались в запасе
Барселона
Леванте
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Барселона - Леванте
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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