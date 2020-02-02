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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 02 февраля 2020
Барселона
02.02.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
30'
А. Фати
31'
А. Фати
90+2'
Р. Рочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Р. Рочина
Пас отдал
Р. Рочина
Замена
Р. Пуч
️️️️
А. Фати
87'
80'
Замена
Э. Барди
️️️️
Н. Вукчевич
Замена
Артур
️️️️
Ф. де Йонг
80'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Гризманн
71'
Желтая карточка
Ж. Альба
65'
Желтая карточка
Ж. Пике
65'
60'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Г. Мелеро
60'
Замена
Эрнани
️️️️
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 2:0!
А. Фати
Пас отдал
Л. Месси
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Фати
Пас отдал
Л. Месси
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
Леванте
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
27
Семеду
5
Бускетс
21
де Йонг
11
Ракитич
31
Фати
10
Месси
7
Гризманн
4-1-2-1-2
13
Айтор
21
Мирамон
21
Поштиго
21
Рубен Везо
3
Гарсия
17
Вукчевич
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
7
Гризманн
6
Роберто
6
Роберто
7
Гризманн
31
Фати
10
Пуч
10
Пуч
31
Фати
21
де Йонг
6
Артур
6
Артур
21
де Йонг
17
Вукчевич
10
Барди
10
Барди
17
Вукчевич
16
Мелеро
9
Майорал
9
Майорал
16
Мелеро
25
Моралес
27
Эрнани
27
Эрнани
25
Моралес
Остались в запасе
Барселона
Леванте
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
Остались в запасе
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Барселона - Леванте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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Барселона
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