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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 16 декабря 2018
Леванте
16.12.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
35'
Л. Суарес
43'
Л. Месси
47'
Л. Месси
60'
Л. Месси
88'
Ж. Пике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
88'
ГОЛ! 0:5!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
81'
Замена
Д. Суарес
️️️️
У. Дембеле
78'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Видаль
Красная карточка
Э. Кабако
76'
Замена
С. Прсич
️️️️
С. Поштиго
70'
Замена
Коке
️️️️
Р. Рочина
69'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Боатенг
62'
60'
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
А. Видаль
Желтая карточка
Джейсон
59'
52'
Замена
Артур
️️️️
Т. Вермален
47'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
45'
Желтая карточка
Ж. Альба
43'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
36'
Желтая карточка
И. Ракитич
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Р. Пьер
25'
18'
Желтая карточка
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Артур
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-3-2
13
Ойер
3
Гарсия
23
Кабако
44
Пьер
21
Поштиго
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Боатенг
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
4
Вермален
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
23
Видаль
11
Ракитич
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
16
Рочина
23
Коке
23
Коке
16
Рочина
21
Поштиго
14
Прсич
14
Прсич
21
Поштиго
9
Боатенг
9
Майорал
9
Майорал
9
Боатенг
23
Видаль
11
Коутиньо
11
Коутиньо
23
Видаль
4
Вермален
6
Артур
6
Артур
4
Вермален
10
Дембеле
4
Суарес
4
Суарес
10
Дембеле
Остались в запасе
Леванте
Барселона
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леванте - Барселона
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
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