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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 20 апреля 2013
Барселона
20.04.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
84'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
89'
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Гарсия
88'
Желтая карточка
П. Лопес
85'
Замена
Мичел
️️️️
Ж. Симао
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Санчес
84'
Замена
А. Санчес
️️️️
К. Тельо
76'
69'
Замена
Вальдо
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
Педро
️️️️
Т. Алькантара
66'
Желтая карточка
А. Сонг
64'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
58'
33'
Желтая карточка
П. Диоп
Пенальти не реализован!
Д. Вилья
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ОП
9
Хосе Баркеро
АП
25
Набиль Эль-Жар
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Барселона
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
33
Монтойя
3
Адриано
22
Абидаль
10
Алвес
8
Сонг
6
Алькантара
8
Иньеста
37
Тельо
7
Вилья
4
Фабрегас
4-2-3-1
1
Навас
19
Лопес
26
Винтра
4
Наварро
12
Хуанфран
18
Диоп
23
Симао
25
Эль-Жар
9
Баркеро
14
Гарсия
99
Аквафреска
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
6
Алькантара
9
Педро
9
Педро
6
Алькантара
37
Тельо
4
Санчес
4
Санчес
37
Тельо
23
Симао
21
Мичел
21
Мичел
23
Симао
25
Эль-Жар
23
Вальдо
23
Вальдо
25
Эль-Жар
14
Гарсия
9
Марти
9
Марти
14
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Леванте
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Тито Виланова
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Барселона - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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