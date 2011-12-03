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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 03 декабря 2011
Барселона
03.12.2011, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
5 : 0
Завершен
Леванте
4'
С. Фабрегас
33'
С. Фабрегас
37'
И. Куэнка
55'
Л. Месси
61'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
Желтая карточка
В. Вальдес
+1
Замена
Г. Кабрал
️️️️
А. Дель Орно
Травма
А. Дель Орно
Замена
Педро
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Вента
ГОЛ! 5:0!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
В. Иборра
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
А. Дель Орно
ГОЛ! 3:0!
И. Куэнка
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
Д. Алвес
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
Х. Вента
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Асьер Дель Орно
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
(К)
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Хави Вента
ПЗ
23
Вальдо
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ОП
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-4-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
14
Маскерано
5
Пуйоль
8
Иньеста
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
10
Месси
4
Санчес
7
Куэнка
3-3-2-1-1
78
Мунуа
19
Лопес
15
Дель Орно
18
Бальестерос
18
Вента
15
Фаринос
12
Хуанфран
25
Торрес
10
Иборра
23
Вальдо
2
Коне
5
Пуйоль
10
Алвес
10
Алвес
5
Пуйоль
4
Фабрегас
9
Педро
9
Педро
4
Фабрегас
15
Дель Орно
22
Кабрал
22
Кабрал
15
Дель Орно
18
Вента
21
Суарес
21
Суарес
18
Вента
10
Иборра
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
10
Иборра
Остались в запасе
Барселона
Леванте
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Барселона - Леванте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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