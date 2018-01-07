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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 07 января 2018
Барселона
07.01.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
12'
Л. Месси
38'
Л. Суарес
90+3'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
ГОЛ! 3:0!
Паулиньо
Пас отдал
Л. Месси
90'
+3
84'
Желтая карточка
Р. Пьер
70'
Желтая карточка
Э. Боатенг
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
38'
31'
Желтая карточка
С. Поштиго
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
12'
8'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
23
Джейсон
ПВ
11
Иви
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
4
Вермален
18
Альба
14
Маскерано
6
Роберто
8
Иньеста
18
Паулиньо
11
Ракитич
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
4-1-2-1-2
13
Ойер
18
Мур
21
Поштиго
23
Кабако
13
Луна
8
Дукур
8
Лерма
16
Лукич
23
Джейсон
9
Боатенг
11
Иви
Остались в запасе
Барселона
Леванте
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Барселона - Леванте
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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