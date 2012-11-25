Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 25 ноября 2012
Леванте
25.11.2012, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 13 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
47'
Л. Месси
52'
Л. Месси
57'
А. Иньеста
63'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
87'
Желтая карточка
К. Пуйоль
Пенальти не реализован!
Х. Баркеро
87'
78'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
Замена
Мичел
️️️️
Х.
75'
75'
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
74'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
Анхель
️️️️
О. Мартинс
68'
63'
ГОЛ! 0:4!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
П. Риос
️️️️
Н. Эль-Жар
61'
57'
ГОЛ! 0:3!
А. Иньеста
Пас отдал
Педро
52'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
14'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Хуанлу
ЛП
10
Висенте Иборра
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
9
Хосе Баркеро
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
Главный тренер
Тито Виланова
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
4
Наварро
18
Бальестерос
22
Лелль
10
Иборра
18
Диоп
20
Хуанлу
9
Баркеро
25
Эль-Жар
9
Мартинс
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
20
Хуанлу
21
Мичел
21
Мичел
20
Хуанлу
25
Эль-Жар
16
Риос
16
Риос
25
Эль-Жар
9
Мартинс
9
Анхель
9
Анхель
9
Мартинс
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
10
Алвес
33
Монтойя
33
Монтойя
10
Алвес
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
Остались в запасе
Леванте
Барселона
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Леванте - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Леванте
Барселона
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+