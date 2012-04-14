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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 14 апреля 2012
Леванте
14.04.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
23'
Х. Баркеро (П)
64'
Л. Месси
72'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
Замена
Р. Суарес
️️️️
В. Иборра
Замена
Х.
️️️️
Х. Баркеро
Замена
А. Геззаль
️️️️
П. Ботельо
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Месси
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
Замена
А. Иньеста
️️️️
Педро
Замена
И. Куэнка
️️️️
Хави
Желтая карточка
П. Ботельо
Желтая карточка
Т. Алькантара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Баркеро
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
АП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
20
Хуанлу
ЛВ
11
Оскар Серрано
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
22
Кабрал
18
Бальестерос
19
Лопес
10
Иборра
25
Торрес
26
Ботельо
9
Баркеро
23
Вальдо
2
Коне
3-1-2-3-1
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
5
Пуйоль
5
Бускетс
6
Хави
6
Алькантара
9
Педро
4
Фабрегас
10
Месси
4
Санчес
10
Иборра
21
Суарес
21
Суарес
10
Иборра
9
Баркеро
20
Хуанлу
20
Хуанлу
9
Баркеро
26
Ботельо
5
Геззаль
5
Геззаль
26
Ботельо
4
Санчес
10
Алвес
10
Алвес
4
Санчес
9
Педро
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Педро
6
Хави
7
Куэнка
7
Куэнка
6
Хави
Остались в запасе
Леванте
Барселона
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
11
Оскар Серрано
ЛВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Леванте - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 23:55 (прямая)
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