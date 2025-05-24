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Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:40
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
Перейти в онлайн матча
6.10
Точный счёт 1:1
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25 мая на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» завершит один из самых сложных сезонов в своей истории матчем против уверенно идущей в зону еврокубков «Астон Виллы». Хозяева всe ещe не гарантировали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, а гости намерены закрепить успех сильной концовки сезона. Это будет напряжeнная игра, в которой на первый план может выйти эффективность в атаке.

«Манчестер Юнайтед»

Команда занимает 16-е место и проиграла три последних матча чемпионата, при этом пропустив 5 голов от «Брентфорда» и «Вест Хэма». В последних пяти турах «Юнайтед» забил 7 мячей, но пропустил 9. Основная проблема – слабая оборона, особенно при быстрой смене фланговых направлений атак. Бруну Фернандеш с 19 голами остаeтся ключевым игроком команды. Клуб забивает регулярно, но результаты не соответствуют статусу: лишь 39 очков в 37 турах.

«Астон Вилла»

«Вилланы» занимают шестую строчку с 66 очками. Команда в отличной форме: три победы подряд, в том числе над «Тоттенхэмом» и «Борнмутом», и только 5 пропущенных мячей за пять туров. Особенно впечатляет серия из 13 матчей с забитыми мячами. Олли Уоткинс стабильно действует впереди – 17 голов в сезоне. Оборона также надeжна: три «сухих» матча подряд в чемпионате. «Астон Вилла» выглядит сбалансированной и уверенной командой в концовке.

Факты о командах:

«Манчестер Юнайтед»

  • 3 поражения подряд в Премьер-лиге
  • В среднем 1.4 гола забито и 1.8 – пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Бруну Фернандеш – 19 голов в 56 матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Астон Вилла»

  • Победы в 3 последних матчах
  • 13 игр подряд с голами
  • В среднем 1.0 гол пропущен за матч, 1.0 – забит (последние 5 игр)
  • Олли Уоткинс – 17 голов в 53 матчах

Личные встречи
69% (22)
22% (7)
9% (3)
67
Забитых мячей
29
2.09
В среднем за матч
0.91
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
0 : 0
06.10.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
11.02.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
26.12.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
30.04.2023
Астон Вилла
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
4 : 2
10.11.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3 : 1
06.11.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
2 : 2
15.01.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
10.01.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
25.09.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1 : 3
09.05.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
01.01.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
0 : 3
09.07.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
01.12.2019
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
16.04.2016
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
0 : 1
14.08.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
04.04.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Астон Вилла
1 : 1
20.12.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
29.03.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0 : 3
15.12.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
22.04.2013
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 3
10.11.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
15.04.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
0 : 1
03.12.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
01.02.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Астон Вилла
2 : 2
13.11.2010
Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги,
Астон Вилла
1 : 2
28.02.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
1 : 1
10.02.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
12.12.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
05.04.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
0 : 0
22.11.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
29.03.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Астон Вилла
1 : 4
20.10.2007
Манчестер Юнайтед
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Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» выглядит фаворитом встречи с учeтом формы и стабильности, но на «Олд Траффорд» «Юнайтед» не будет играть вторым номером. Команда Эрика тен Хага будет вынуждена атаковать, чтобы избежать потенциального вылета. Ожидается упорная борьба с шансами для обеих сторон. Учитывая уязвимость обороны «Юнайтед» и эффективную атаку «Виллы», ставка на ничью с голами выглядит оправданно. Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1 – коэффициент 1.90

6.10
Точный счёт 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Юнайтед
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