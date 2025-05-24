25 мая на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» завершит один из самых сложных сезонов в своей истории матчем против уверенно идущей в зону еврокубков «Астон Виллы». Хозяева всe ещe не гарантировали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, а гости намерены закрепить успех сильной концовки сезона. Это будет напряжeнная игра, в которой на первый план может выйти эффективность в атаке.

«Манчестер Юнайтед»

Команда занимает 16-е место и проиграла три последних матча чемпионата, при этом пропустив 5 голов от «Брентфорда» и «Вест Хэма». В последних пяти турах «Юнайтед» забил 7 мячей, но пропустил 9. Основная проблема – слабая оборона, особенно при быстрой смене фланговых направлений атак. Бруну Фернандеш с 19 голами остаeтся ключевым игроком команды. Клуб забивает регулярно, но результаты не соответствуют статусу: лишь 39 очков в 37 турах.

«Астон Вилла»

«Вилланы» занимают шестую строчку с 66 очками. Команда в отличной форме: три победы подряд, в том числе над «Тоттенхэмом» и «Борнмутом», и только 5 пропущенных мячей за пять туров. Особенно впечатляет серия из 13 матчей с забитыми мячами. Олли Уоткинс стабильно действует впереди – 17 голов в сезоне. Оборона также надeжна: три «сухих» матча подряд в чемпионате. «Астон Вилла» выглядит сбалансированной и уверенной командой в концовке.

Факты о командах:

«Манчестер Юнайтед»

3 поражения подряд в Премьер-лиге

В среднем 1.4 гола забито и 1.8 – пропущено за матч (последние 5 игр)

Бруну Фернандеш – 19 голов в 56 матчах

Забивает в 3 матчах подряд

«Астон Вилла»

Победы в 3 последних матчах

13 игр подряд с голами

В среднем 1.0 гол пропущен за матч, 1.0 – забит (последние 5 игр)

Олли Уоткинс – 17 голов в 53 матчах

Личные встречи 69% (22) 22% (7) 9% (3) 67 Забитых мячей 29 2.09 В среднем за матч 0.91 4:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 7 тур Астон Вилла 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 24 тур Астон Вилла 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 19 тур Манчестер Юнайтед 3 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 34 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Астон Вилла Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Манчестер Юнайтед 4 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 15 тур Астон Вилла 3 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 22 тур Астон Вилла 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/32 финала Манчестер Юнайтед 1 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 6 тур Манчестер Юнайтед 0 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 35 тур Астон Вилла 1 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 17 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 34 тур Астон Вилла 0 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 14 тур Манчестер Юнайтед 2 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 34 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 2 тур Астон Вилла 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 31 тур Манчестер Юнайтед 3 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 17 тур Астон Вилла 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 32 тур Манчестер Юнайтед 4 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 16 тур Астон Вилла 0 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 34 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 11 тур Астон Вилла 2 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 34 тур Манчестер Юнайтед 4 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 14 тур Астон Вилла 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 25 тур Манчестер Юнайтед 3 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 13 тур Астон Вилла 2 : 2 Манчестер Юнайтед Кубок Английской лиги, Астон Вилла 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур Астон Вилла 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 16 тур Манчестер Юнайтед 0 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 31 тур Манчестер Юнайтед 3 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 14 тур Астон Вилла 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 32 тур Манчестер Юнайтед 4 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 10 тур Астон Вилла 1 : 4 Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»

«Астон Вилла» выглядит фаворитом встречи с учeтом формы и стабильности, но на «Олд Траффорд» «Юнайтед» не будет играть вторым номером. Команда Эрика тен Хага будет вынуждена атаковать, чтобы избежать потенциального вылета. Ожидается упорная борьба с шансами для обеих сторон. Учитывая уязвимость обороны «Юнайтед» и эффективную атаку «Виллы», ставка на ничью с голами выглядит оправданно. Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: