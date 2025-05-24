25 мая на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» завершит один из самых сложных сезонов в своей истории матчем против уверенно идущей в зону еврокубков «Астон Виллы». Хозяева всe ещe не гарантировали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, а гости намерены закрепить успех сильной концовки сезона. Это будет напряжeнная игра, в которой на первый план может выйти эффективность в атаке.
«Манчестер Юнайтед»
Команда занимает 16-е место и проиграла три последних матча чемпионата, при этом пропустив 5 голов от «Брентфорда» и «Вест Хэма». В последних пяти турах «Юнайтед» забил 7 мячей, но пропустил 9. Основная проблема – слабая оборона, особенно при быстрой смене фланговых направлений атак. Бруну Фернандеш с 19 голами остаeтся ключевым игроком команды. Клуб забивает регулярно, но результаты не соответствуют статусу: лишь 39 очков в 37 турах.
«Астон Вилла»
«Вилланы» занимают шестую строчку с 66 очками. Команда в отличной форме: три победы подряд, в том числе над «Тоттенхэмом» и «Борнмутом», и только 5 пропущенных мячей за пять туров. Особенно впечатляет серия из 13 матчей с забитыми мячами. Олли Уоткинс стабильно действует впереди – 17 голов в сезоне. Оборона также надeжна: три «сухих» матча подряд в чемпионате. «Астон Вилла» выглядит сбалансированной и уверенной командой в концовке.
Факты о командах:
«Манчестер Юнайтед»
- 3 поражения подряд в Премьер-лиге
- В среднем 1.4 гола забито и 1.8 – пропущено за матч (последние 5 игр)
- Бруну Фернандеш – 19 голов в 56 матчах
- Забивает в 3 матчах подряд
«Астон Вилла»
- Победы в 3 последних матчах
- 13 игр подряд с голами
- В среднем 1.0 гол пропущен за матч, 1.0 – забит (последние 5 игр)
- Олли Уоткинс – 17 голов в 53 матчах
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
«Астон Вилла» выглядит фаворитом встречи с учeтом формы и стабильности, но на «Олд Траффорд» «Юнайтед» не будет играть вторым номером. Команда Эрика тен Хага будет вынуждена атаковать, чтобы избежать потенциального вылета. Ожидается упорная борьба с шансами для обеих сторон. Учитывая уязвимость обороны «Юнайтед» и эффективную атаку «Виллы», ставка на ничью с голами выглядит оправданно. Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Астон Виллы» больше 1 – коэффициент 1.90