23 мая на «Бенито Вильямарин» в Севилье пройдет матч заключительного 38-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Валенсией». Команды завершат сезон с разным настроем: хозяева уже гарантировали себе место в еврокубках, тогда как гости остались вне борьбы за международные турниры. Тем не менее, обе команды постараются завершить чемпионат достойно, что делает матч принципиальным.
«Бетис»
«Бетис» завершает сезон на 6-й позиции с 59 очками. Команда Мануэля Пеллегрини потеряла шансы побороться за Лигу Европы, но уверенно оформила путевку в Лигу конференций. В последних турах «зелено-белые» демонстрируют нестабильность, не одержав ни одной победы в трeх последних играх чемпионата: ничьи с «Осасуной» и «Райо», разгром от «Атлетико» (1:4).
Тем не менее, команда остаeтся опасной в атаке. В 18 последних матчах «Бетис» обязательно забивает, а общая результативность в последних пяти турах – 8 мячей (1.6 в среднем). В обороне дела хуже: 10 голов пропущено за тот же период (в среднем 2.0 за игру). Лидером остаeтся Иско с 12 голами за сезон.
«Валенсия»
Команда Рубена Барахи завершает сезон на 12-м месте с 45 очками. После яркой победы над «Хетафе» (3:0) и волевой виктории в Лас-Пальмасе, «Валенсия» снова провела две блеклые игры: минимальные поражения от «Алавеса» и «Атлетика». Коллектив из Леванте провeл неровный сезон и стремится завершить его в позитивном ключе.
В последних пяти матчах «Валенсия» забила 7 голов (1.4 в среднем), но и пропустила 5 мячей. В атаке выделяется Уго Дуро с 11 голами в чемпионате, однако отсутствие системности в игре остаeтся проблемой. Особенно это касается построения атаки против команд, доминирующих в центре поля – таких как «Бетис».
Факты о командах:
«Бетис»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- Забивает в 19 матчах подряд
- В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 2.0 – в защите (последние 5 игр)
- Три матча без побед подряд
«Валенсия»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних выездов
- В среднем 1.4 гола за игру, 1.0 – в защите (последние 5 матчей)
- Забивает в 4 из 5 последних игр
- 45 очков и 12-е место
Прогноз на матч «Бетис» – «Валенсия»
С учeтом формы обеих команд, домашнего преимущества «Бетиса» и мотивации завершить сезон на высокой ноте, именно хозяева выглядят фаворитом. Ожидается результативный матч с активностью с обеих сторон, но решающим может стать фактор Иско и общая стабильность севильцев в атаке.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Бетиса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Бетиса» – коэффициент 7.00
- Победа «Бетиса» – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 2.10