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Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Валенсия»: Ла Лига, 23 мая 2025

22 мая 2025 10:20
Бетис - Валенсия
23 мая 2025, пятница 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
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23 мая на «Бенито Вильямарин» в Севилье пройдет матч заключительного 38-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Валенсией». Команды завершат сезон с разным настроем: хозяева уже гарантировали себе место в еврокубках, тогда как гости остались вне борьбы за международные турниры. Тем не менее, обе команды постараются завершить чемпионат достойно, что делает матч принципиальным.

«Бетис»

«Бетис» завершает сезон на 6-й позиции с 59 очками. Команда Мануэля Пеллегрини потеряла шансы побороться за Лигу Европы, но уверенно оформила путевку в Лигу конференций. В последних турах «зелено-белые» демонстрируют нестабильность, не одержав ни одной победы в трeх последних играх чемпионата: ничьи с «Осасуной» и «Райо», разгром от «Атлетико» (1:4).

Тем не менее, команда остаeтся опасной в атаке. В 18 последних матчах «Бетис» обязательно забивает, а общая результативность в последних пяти турах – 8 мячей (1.6 в среднем). В обороне дела хуже: 10 голов пропущено за тот же период (в среднем 2.0 за игру). Лидером остаeтся Иско с 12 голами за сезон.

«Валенсия»

Команда Рубена Барахи завершает сезон на 12-м месте с 45 очками. После яркой победы над «Хетафе» (3:0) и волевой виктории в Лас-Пальмасе, «Валенсия» снова провела две блеклые игры: минимальные поражения от «Алавеса» и «Атлетика». Коллектив из Леванте провeл неровный сезон и стремится завершить его в позитивном ключе.

В последних пяти матчах «Валенсия» забила 7 голов (1.4 в среднем), но и пропустила 5 мячей. В атаке выделяется Уго Дуро с 11 голами в чемпионате, однако отсутствие системности в игре остаeтся проблемой. Особенно это касается построения атаки против команд, доминирующих в центре поля – таких как «Бетис».

Факты о командах:

«Бетис»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 2.0 – в защите (последние 5 игр)
  • Три матча без побед подряд

«Валенсия»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездов
  • В среднем 1.4 гола за игру, 1.0 – в защите (последние 5 матчей)
  • Забивает в 4 из 5 последних игр
  • 45 очков и 12-е место

Личные встречи
34% (11)
22% (7)
44% (14)
44
Забитых мячей
55
1.38
В среднем за матч
1.72
4:1
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
4 : 2
23.11.2024
Бетис
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 2
20.04.2024
Бетис
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 0
01.10.2023
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
04.06.2023
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
3 : 0
10.11.2022
Бетис
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
0 : 3
10.05.2022
Бетис
Испания. Кубок, Финал
Бетис
1 : 1
23.04.2022
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
4 : 1
27.10.2021
Валенсия
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
2 : 2
18.04.2021
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
0 : 2
03.10.2020
Бетис
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 1
29.02.2020
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2 : 1
23.11.2019
Валенсия
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 2
21.04.2019
Валенсия
Испания. Кубок, 1/2 финала
Валенсия
1 : 0
28.02.2019
Бетис
Испания. Кубок, 1/2 финала
Бетис
2 : 2
07.02.2019
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 0
15.09.2018
Бетис
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 0
04.03.2018
Бетис
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 6
15.10.2017
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
0 : 0
11.02.2017
Валенсия
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 3
11.09.2016
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 0
07.02.2016
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 0
19.09.2015
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
5 : 0
08.02.2014
Бетис
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3 : 1
15.09.2013
Валенсия
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
3 : 0
17.03.2013
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 0
27.10.2012
Валенсия
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
4 : 0
22.04.2012
Бетис
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
2 : 1
10.12.2011
Валенсия
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 2
22.04.2009
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3 : 2
30.11.2008
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
3 : 1
10.02.2008
Бетис
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 2
23.09.2007
Валенсия
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Прогноз на матч «Бетис» – «Валенсия»

С учeтом формы обеих команд, домашнего преимущества «Бетиса» и мотивации завершить сезон на высокой ноте, именно хозяева выглядят фаворитом. Ожидается результативный матч с активностью с обеих сторон, но решающим может стать фактор Иско и общая стабильность севильцев в атаке.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Бетиса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Бетиса» – коэффициент 7.00
  • Победа «Бетиса» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 2.10

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Валенсия Бетис
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