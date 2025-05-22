23 мая на «Бенито Вильямарин» в Севилье пройдет матч заключительного 38-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Валенсией». Команды завершат сезон с разным настроем: хозяева уже гарантировали себе место в еврокубках, тогда как гости остались вне борьбы за международные турниры. Тем не менее, обе команды постараются завершить чемпионат достойно, что делает матч принципиальным.

«Бетис»

«Бетис» завершает сезон на 6-й позиции с 59 очками. Команда Мануэля Пеллегрини потеряла шансы побороться за Лигу Европы, но уверенно оформила путевку в Лигу конференций. В последних турах «зелено-белые» демонстрируют нестабильность, не одержав ни одной победы в трeх последних играх чемпионата: ничьи с «Осасуной» и «Райо», разгром от «Атлетико» (1:4).

Тем не менее, команда остаeтся опасной в атаке. В 18 последних матчах «Бетис» обязательно забивает, а общая результативность в последних пяти турах – 8 мячей (1.6 в среднем). В обороне дела хуже: 10 голов пропущено за тот же период (в среднем 2.0 за игру). Лидером остаeтся Иско с 12 голами за сезон.

«Валенсия»

Команда Рубена Барахи завершает сезон на 12-м месте с 45 очками. После яркой победы над «Хетафе» (3:0) и волевой виктории в Лас-Пальмасе, «Валенсия» снова провела две блеклые игры: минимальные поражения от «Алавеса» и «Атлетика». Коллектив из Леванте провeл неровный сезон и стремится завершить его в позитивном ключе.

В последних пяти матчах «Валенсия» забила 7 голов (1.4 в среднем), но и пропустила 5 мячей. В атаке выделяется Уго Дуро с 11 голами в чемпионате, однако отсутствие системности в игре остаeтся проблемой. Особенно это касается построения атаки против команд, доминирующих в центре поля – таких как «Бетис».

Факты о командах:

«Бетис»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 19 матчах подряд

В среднем 1.6 гола за матч в атаке, 2.0 – в защите (последние 5 игр)

Три матча без побед подряд

«Валенсия»

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездов

В среднем 1.4 гола за игру, 1.0 – в защите (последние 5 матчей)

Забивает в 4 из 5 последних игр

45 очков и 12-е место

Личные встречи 34% (11) 22% (7) 44% (14) 44 Забитых мячей 55 1.38 В среднем за матч 1.72 4:1 Крупнейшая победа 6:3 Самый результативный матч: 3:6 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 14 тур Валенсия 4 : 2 Бетис Испания. Примера, 32 тур Валенсия 1 : 2 Бетис Испания. Примера, 8 тур Бетис 3 : 0 Валенсия Испания. Примера, 38 тур Бетис 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 14 тур Валенсия 3 : 0 Бетис Испания. Примера, 36 тур Валенсия 0 : 3 Бетис Испания. Кубок, Финал Бетис 1 : 1 Валенсия Испания. Примера, 11 тур Бетис 4 : 1 Валенсия Испания. Примера, 33 тур Бетис 2 : 2 Валенсия Испания. Примера, 5 тур Валенсия 0 : 2 Бетис Испания. Примера, 26 тур Валенсия 2 : 1 Бетис Испания. Примера, 14 тур Бетис 2 : 1 Валенсия Испания. Примера, 33 тур Бетис 1 : 2 Валенсия Испания. Кубок, 1/2 финала Валенсия 1 : 0 Бетис Испания. Кубок, 1/2 финала Бетис 2 : 2 Валенсия Испания. Примера, 4 тур Валенсия 0 : 0 Бетис Испания. Примера, 27 тур Валенсия 2 : 0 Бетис Испания. Примера, 8 тур Бетис 3 : 6 Валенсия Испания. Примера, 22 тур Бетис 0 : 0 Валенсия Испания. Примера, 3 тур Валенсия 2 : 3 Бетис Испания. Примера, 23 тур Бетис 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 4 тур Валенсия 0 : 0 Бетис Испания. Примера, 23 тур Валенсия 5 : 0 Бетис Испания. Примера, 4 тур Бетис 3 : 1 Валенсия Испания. Примера, 28 тур Валенсия 3 : 0 Бетис Испания. Примера, 9 тур Бетис 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 35 тур Валенсия 4 : 0 Бетис Испания. Примера, 16 тур Бетис 2 : 1 Валенсия Испания. Примера, 32 тур Бетис 1 : 2 Валенсия Испания. Примера, 13 тур Валенсия 3 : 2 Бетис Испания. Примера, 23 тур Валенсия 3 : 1 Бетис Испания. Примера, 4 тур Бетис 1 : 2 Валенсия

Прогноз на матч «Бетис» – «Валенсия»

С учeтом формы обеих команд, домашнего преимущества «Бетиса» и мотивации завершить сезон на высокой ноте, именно хозяева выглядят фаворитом. Ожидается результативный матч с активностью с обеих сторон, но решающим может стать фактор Иско и общая стабильность севильцев в атаке.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Бетиса».

Рекомендованные ставки: