18 мая на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине «Ювентус» примет «Удинезе» в рамках 37-го тура Серии А. Туринцы удерживают место в топ-4 и будут стремиться к победе, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. «Удинезе» не борется за высокие позиции и завершает сезон в середине таблицы, но по-прежнему способен преподнести сюрприз. Матч важен прежде всего для хозяев, и они подойдут к нему максимально собранно.
«Ювентус»
Команда Массимилиано Аллегри проводит стабильный сезон и находится в числе лидеров: 64 очка после 36 туров и 4-е место в таблице. «Ювентус» набрал 5 очков в последних 3 матчах, не проигрывая и забивая в каждом из них. Победа над «Монцей» (2:0), ничьи с «Болоньей» и «Лацио» говорят о сбалансированной игре и умении добывать результат в сложных матчах.
Атака держится на Душане Влаховиче – у него 14 голов в 39 матчах. За последние 5 игр команда забила 6 мячей, а пропустила всего 4. Средняя результативность – 1.2 гола за матч. Оборона также работает надeжно: в среднем команда пропускает менее одного гола за игру. Особенно важно, что на домашнем стадионе «Юве» играет дисциплинированно, что видно по результатам последних матчей в Турине.
«Удинезе»
Клуб из Удине проводит нестабильную концовку сезона. Команда проиграла два из трeх последних матчей, включая поражения от «Монцы» (1:2) и «Торино» (0:2). После 36 туров на счету «Удинезе» 44 очка и 12-я строчка. Команда в последних 5 матчах забила всего 3 мяча (в среднем по 0.6 за игру) и пропустила 9 – оборона регулярно даeт сбои, особенно на выезде.
Лучший бомбардир – Лоренцо Лукка с 13 мячами. Но при отсутствии командного взаимодействия даже он не всегда способен повлиять на результат. Против топ-клубов «Удинезе» чаще всего играет от обороны, делая ставку на редкие контратаки, но текущая форма оставляет сомнения в эффективности такой стратегии.
Факты о командах:
«Ювентус»
- Не проигрывает 3 тура подряд
- 6 голов за 5 последних игр
- В среднем 0.8 пропущенного мяча за матч
- 64 очка, 4-е место
- Влахович – 14 голов в сезоне
«Удинезе»
- 2 поражения в 3 последних матчах
- 3 забитых и 9 пропущенных голов за 5 игр
- В среднем 0.6 гола за игру в атаке
- 44 очка, 12-е место
- Лукка – 13 голов
Прогноз на матч «Ювентус» – «Удинезе»
«Ювентус» подходит к матчу в оптимальной форме, играет на своeм поле и мотивирован завершить сезон в четвeрке лучших. «Удинезе» теряет концентрацию в защите и показывает слабую реализацию моментов. Исходя из текущей формы и турнирной мотивации, хозяева выглядят сильнее и должны побеждать с комфортным, но не громким счeтом.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ювентуса».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.55
- Тотал «Удинезе» меньше 1.0 – коэффициент 1.68
- Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 – коэффициент 1.92
- Точный счeт 2:0 в пользу «Ювентуса» – коэффициент 6.10