18 мая на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине «Ювентус» примет «Удинезе» в рамках 37-го тура Серии А. Туринцы удерживают место в топ-4 и будут стремиться к победе, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. «Удинезе» не борется за высокие позиции и завершает сезон в середине таблицы, но по-прежнему способен преподнести сюрприз. Матч важен прежде всего для хозяев, и они подойдут к нему максимально собранно.

«Ювентус»

Команда Массимилиано Аллегри проводит стабильный сезон и находится в числе лидеров: 64 очка после 36 туров и 4-е место в таблице. «Ювентус» набрал 5 очков в последних 3 матчах, не проигрывая и забивая в каждом из них. Победа над «Монцей» (2:0), ничьи с «Болоньей» и «Лацио» говорят о сбалансированной игре и умении добывать результат в сложных матчах.

Атака держится на Душане Влаховиче – у него 14 голов в 39 матчах. За последние 5 игр команда забила 6 мячей, а пропустила всего 4. Средняя результативность – 1.2 гола за матч. Оборона также работает надeжно: в среднем команда пропускает менее одного гола за игру. Особенно важно, что на домашнем стадионе «Юве» играет дисциплинированно, что видно по результатам последних матчей в Турине.

«Удинезе»

Клуб из Удине проводит нестабильную концовку сезона. Команда проиграла два из трeх последних матчей, включая поражения от «Монцы» (1:2) и «Торино» (0:2). После 36 туров на счету «Удинезе» 44 очка и 12-я строчка. Команда в последних 5 матчах забила всего 3 мяча (в среднем по 0.6 за игру) и пропустила 9 – оборона регулярно даeт сбои, особенно на выезде.

Лучший бомбардир – Лоренцо Лукка с 13 мячами. Но при отсутствии командного взаимодействия даже он не всегда способен повлиять на результат. Против топ-клубов «Удинезе» чаще всего играет от обороны, делая ставку на редкие контратаки, но текущая форма оставляет сомнения в эффективности такой стратегии.

Факты о командах:

«Ювентус»

Не проигрывает 3 тура подряд

6 голов за 5 последних игр

В среднем 0.8 пропущенного мяча за матч

64 очка, 4-е место

Влахович – 14 голов в сезоне

«Удинезе»

2 поражения в 3 последних матчах

3 забитых и 9 пропущенных голов за 5 игр

В среднем 0.6 гола за игру в атаке

44 очка, 12-е место

Лукка – 13 голов

Личные встречи 69% (25) 11% (4) 19% (7) 71 Забитых мячей 25 1.97 В среднем за матч 0.69 6:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 11 тур Удинезе 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 24 тур Ювентус 0 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 1 тур Удинезе 0 : 3 Ювентус Италия. Серия А, 38 тур Удинезе 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 17 тур Ювентус 1 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 22 тур Ювентус 2 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 1 тур Удинезе 2 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 34 тур Удинезе 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 15 тур Ювентус 4 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 35 тур Удинезе 2 : 1 Ювентус Италия. Кубок, 1/8 финала Ювентус 4 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 16 тур Ювентус 3 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 27 тур Ювентус 4 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 8 тур Удинезе 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 28 тур Ювентус 2 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 9 тур Удинезе 2 : 6 Ювентус Италия. Серия А, 27 тур Удинезе 1 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 8 тур Ювентус 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 20 тур Удинезе 0 : 4 Ювентус Италия. Серия А, 1 тур Ювентус 0 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур Удинезе 0 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 2 тур Ювентус 2 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 33 тур Удинезе 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 14 тур Ювентус 1 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур Ювентус 4 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 2 тур Удинезе 1 : 4 Ювентус Италия. Серия А, 20 тур Ювентус 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 1 тур Удинезе 0 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 22 тур Ювентус 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 3 тур Удинезе 0 : 4 Ювентус Италия. Серия А, 32 тур Удинезе 3 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 13 тур Ювентус 1 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур Удинезе 2 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 2 тур Ювентус 1 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 22 тур Удинезе 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 3 тур Ювентус 0 : 1 Удинезе

Прогноз на матч «Ювентус» – «Удинезе»

«Ювентус» подходит к матчу в оптимальной форме, играет на своeм поле и мотивирован завершить сезон в четвeрке лучших. «Удинезе» теряет концентрацию в защите и показывает слабую реализацию моментов. Исходя из текущей формы и турнирной мотивации, хозяева выглядят сильнее и должны побеждать с комфортным, но не громким счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ювентуса».

Рекомендованные ставки: