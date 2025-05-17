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Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Удинезе»: Серия А, 18 мая 2025

17 мая 2025 11:06
Ювентус - Удинезе
18 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
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6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Ювентуса»
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18 мая на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине «Ювентус» примет «Удинезе» в рамках 37-го тура Серии А. Туринцы удерживают место в топ-4 и будут стремиться к победе, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. «Удинезе» не борется за высокие позиции и завершает сезон в середине таблицы, но по-прежнему способен преподнести сюрприз. Матч важен прежде всего для хозяев, и они подойдут к нему максимально собранно.

«Ювентус»

Команда Массимилиано Аллегри проводит стабильный сезон и находится в числе лидеров: 64 очка после 36 туров и 4-е место в таблице. «Ювентус» набрал 5 очков в последних 3 матчах, не проигрывая и забивая в каждом из них. Победа над «Монцей» (2:0), ничьи с «Болоньей» и «Лацио» говорят о сбалансированной игре и умении добывать результат в сложных матчах.

Атака держится на Душане Влаховиче – у него 14 голов в 39 матчах. За последние 5 игр команда забила 6 мячей, а пропустила всего 4. Средняя результативность – 1.2 гола за матч. Оборона также работает надeжно: в среднем команда пропускает менее одного гола за игру. Особенно важно, что на домашнем стадионе «Юве» играет дисциплинированно, что видно по результатам последних матчей в Турине.

«Удинезе»

Клуб из Удине проводит нестабильную концовку сезона. Команда проиграла два из трeх последних матчей, включая поражения от «Монцы» (1:2) и «Торино» (0:2). После 36 туров на счету «Удинезе» 44 очка и 12-я строчка. Команда в последних 5 матчах забила всего 3 мяча (в среднем по 0.6 за игру) и пропустила 9 – оборона регулярно даeт сбои, особенно на выезде.

Лучший бомбардир – Лоренцо Лукка с 13 мячами. Но при отсутствии командного взаимодействия даже он не всегда способен повлиять на результат. Против топ-клубов «Удинезе» чаще всего играет от обороны, делая ставку на редкие контратаки, но текущая форма оставляет сомнения в эффективности такой стратегии.

Факты о командах:

«Ювентус»

  • Не проигрывает 3 тура подряд
  • 6 голов за 5 последних игр
  • В среднем 0.8 пропущенного мяча за матч
  • 64 очка, 4-е место
  • Влахович – 14 голов в сезоне

«Удинезе»

  • 2 поражения в 3 последних матчах
  • 3 забитых и 9 пропущенных голов за 5 игр
  • В среднем 0.6 гола за игру в атаке
  • 44 очка, 12-е место
  • Лукка – 13 голов

Личные встречи
69% (25)
11% (4)
19% (7)
71
Забитых мячей
25
1.97
В среднем за матч
0.69
6:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 2
02.11.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
0 : 1
12.02.2024
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Италия. Серия А, 1 тур
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20.08.2023
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Удинезе
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04.06.2023
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1 : 0
07.01.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
2 : 0
15.01.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2 : 2
22.08.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 2
02.05.2021
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4 : 1
03.01.2021
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Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
2 : 1
23.07.2020
Ювентус
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
4 : 0
15.01.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
3 : 1
15.12.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
4 : 1
08.03.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
06.10.2018
Ювентус
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2 : 0
11.03.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
2 : 6
22.10.2017
Ювентус
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 1
05.03.2017
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 1
15.10.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0 : 4
17.01.2016
Ювентус
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
0 : 1
23.08.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
0 : 0
01.02.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
13.09.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0 : 2
14.04.2014
Ювентус
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
1 : 0
01.12.2013
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
4 : 0
19.01.2013
Удинезе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
1 : 4
02.09.2012
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2 : 1
28.01.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 0
21.12.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 2
30.01.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0 : 4
19.09.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
3 : 0
03.04.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
1 : 0
22.11.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 1
28.01.2009
Ювентус
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
1 : 0
14.09.2008
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 2
10.02.2008
Ювентус
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
0 : 1
16.09.2007
Удинезе
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Прогноз на матч «Ювентус» – «Удинезе»

«Ювентус» подходит к матчу в оптимальной форме, играет на своeм поле и мотивирован завершить сезон в четвeрке лучших. «Удинезе» теряет концентрацию в защите и показывает слабую реализацию моментов. Исходя из текущей формы и турнирной мотивации, хозяева выглядят сильнее и должны побеждать с комфортным, но не громким счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ювентуса».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.55
  • Тотал «Удинезе» меньше 1.0 – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 – коэффициент 1.92
  • Точный счeт 2:0 в пользу «Ювентуса» – коэффициент 6.10

6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Ювентуса»
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Удинезе Ювентус
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