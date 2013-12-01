Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 01 декабря 2013
Ювентус
01.12.2013, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
90+1'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
90'
+1
88'
Замена
Майкосуэл
️️️️
Р. Перейра
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
77'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
П. Де Челье
76'
61'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
С. Падоин
58'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
45'
+1
42'
Желтая карточка
Т. Арто
Замена
П. Погба
️️️️
А. Пирло
15'
Травма
А. Пирло
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЛП
37
Роберто Перейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
25
Аллан
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
21
Пирло
29
Де Челье
10
Маркизио
23
Видаль
19
Падоин
32
Тевес
12
Льоренте
4-1-2-2-1
23
Бркич
5
Данило
28
Арто
6
Домицци
11
Силва
37
Перейра
8
Баста
10
Лаццари
8
Фернандеш
25
Аллан
10
Ди Натале
19
Падоин
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
19
Падоин
21
Пирло
8
Погба
8
Погба
21
Пирло
29
Де Челье
27
Квальярелла
27
Квальярелла
29
Де Челье
8
Фернандеш
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
37
Перейра
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
37
Перейра
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ювентус - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 21:25 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Удинезе
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+