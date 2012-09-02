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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 02 сентября 2012
Удинезе
02.09.2012, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 4
Завершен
Ювентус
78'
А. Лаццари
14'
А. Видаль (П)
45+1'
М. Вучинич
53'
С. Джовинко
71'
С. Джовинко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
85'
Желтая карточка
А. Матри
ГОЛ! 1:4!
А. Лаццари
78'
Желтая карточка
М. Домицци
77'
Замена
Аллан
️️️️
А. Ди Натале
76'
75'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Джовинко
74'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
71'
Замена
Л. Марроне
️️️️
Д. Кьеллини
71'
ГОЛ! 0:4!
С. Джовинко
Пас отдал
А. Пирло
53'
ГОЛ! 0:3!
С. Джовинко
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Перейра
52'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Вучинич
Пас отдал
К. Асамоа
40'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
37'
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
П. Армеро
34'
Желтая карточка
Д. Пинци
17'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Видаль
Замена
Д. Паделли
️️️️
Д. Фаббрини
13'
Красная карточка
З. Бркич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
25
Аллан
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Ювентус
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-4-2-1
23
Бркич
6
Домицци
5
Данило
4
Бенатиа
7
Армеро
3
Пинци
10
Лаццари
8
Баста
31
Фаббрини
37
Перейра
10
Ди Натале
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
23
Видаль
10
Маркизио
21
Пирло
27
Асамоа
21
Джовинко
9
Вучинич
31
Фаббрини
93
Паделли
93
Паделли
31
Фаббрини
10
Ди Натале
25
Аллан
25
Аллан
10
Ди Натале
37
Перейра
10
Муриэль
10
Муриэль
37
Перейра
14
Кьеллини
4
Марроне
4
Марроне
14
Кьеллини
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
21
Джовинко
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Джовинко
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
10
Пауло Баррето
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
10
Пауло Баррето
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Удинезе - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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