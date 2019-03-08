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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 08 марта 2019
Ювентус
08.03.2019, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 27 тур
4 : 1
Завершен
Удинезе
11'
М. Кен
39'
М. Кен
67'
Э. Джан (П)
71'
Б. Матюиди
85'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
85'
ГОЛ! 4:1!
К. Ласанья
Пас отдал
Р. Де Пауль
ГОЛ! 4:0!
Б. Матюиди
Пас отдал
Р. Бентанкур
71'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Джан
67'
53'
Желтая карточка
Н. Опоку
50'
Желтая карточка
И. Пуссетто
ГОЛ! 2:0!
М. Кен
39'
27'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
А. Сандро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Щесны
4
Касерес
24
Ругани
15
Барцальи
37
Спинаццола
23
Джан
26
Сандро
30
Бентанкур
8
Матюиди
10
Бернардески
9
Кен
3-2-3-1
1
Муссо
5
Троост-Эконг
5
тер Авест
17
Нуйтинк
87
Де Майо
4
Зеегелар
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
23
Пуссетто
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Ювентус - Удинезе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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