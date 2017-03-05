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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 05 марта 2017
Удинезе
05.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
37'
Д. Сапата
60'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
87'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
П. Дибала
Замена
Ридер
️️️️
С. Перица
85'
77'
Желтая карточка
М. Пьяца
Замена
Г. Анджелла
️️️️
Р. Де Пауль
76'
72'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Х. Куадрадо
68'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
66'
60'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бонуччи
56'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Я. Янкто
45'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
С. Фофана
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
5
Данило
27
Фелипе
33
Самир
30
Видмер
21
Янкто
42
Фофана
20
Халлфредссон
91
Сапата
18
Перица
7
Де Пауль
4-3-3
1
Буффон
10
Алвес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
28
Хедира
21
Дибала
9
Игуаин
9
Манджукич
7
Де Пауль
33
Анджелла
33
Анджелла
7
Де Пауль
42
Фофана
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
42
Фофана
18
Перица
10
Ридер
10
Ридер
18
Перица
14
Кьеллини
4
Бенатиа
4
Бенатиа
14
Кьеллини
21
Дибала
8
Ринкон
8
Ринкон
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Куадрадо
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Удинезе - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 2"
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