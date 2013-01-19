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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 19 января 2013
Ювентус
19.01.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 0
Завершен
Удинезе
41'
П. Погба
66'
П. Погба
72'
М. Вучинич
80'
А. Матри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
Замена
М. Исла
️️️️
П. Де Челье
83'
83'
Замена
Г. Силва
️️️️
Д. Паскуале
ГОЛ! 4:0!
А. Матри
Пас отдал
М. Вучинич
80'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Видаль
78'
73'
Замена
Майкосуэл
️️️️
Л. Муриэль
ГОЛ! 3:0!
М. Вучинич
Пас отдал
А. Видаль
72'
ГОЛ! 2:0!
П. Погба
Пас отдал
А. Видаль
66'
60'
Желтая карточка
Л. Муриэль
51'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Р. Перейра
Замена
А. Матри
️️️️
С. Джовинко
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Погба
41'
40'
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
А. Видаль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
23
Артуро Видаль
ОП
8
Поль Погба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЛП
25
Аллан
ОП
3
Джампьеро Пинци
ОП
37
Роберто Перейра
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
45
Поль Гарсия
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
37
Андреа Скьявоне
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
4
Касерес
15
Барцальи
19
Бонуччи
23
Видаль
29
Де Челье
8
Погба
15
Джаккерини
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
21
Джовинко
4-2-2-1-1
93
Паделли
28
Арто
5
Данило
6
Домицци
26
Паскуале
25
Аллан
3
Пинци
8
Баста
10
Лаццари
37
Перейра
10
Муриэль
29
Де Челье
22
Исла
22
Исла
29
Де Челье
23
Видаль
19
Падоин
19
Падоин
23
Видаль
21
Джовинко
21
Матри
21
Матри
21
Джовинко
26
Паскуале
11
Силва
11
Силва
26
Паскуале
10
Муриэль
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
10
Муриэль
37
Перейра
10
Ди Натале
10
Ди Натале
37
Перейра
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
45
Поль Гарсия
ЦЗ
37
Андреа Скьявоне
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
93
Войцех Павловски
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
45
Поль Гарсия
ЦЗ
37
Андреа Скьявоне
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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