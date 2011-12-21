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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 21 декабря 2011
Удинезе
21.12.2011, среда, 21:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
Замена
П. Де Челье
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Абди
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
С. Пепе
Травма
С. Пепе
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
Д. Баста
Травма
А. Матри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
8
Душан Баста
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Данило
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
18
Марсело Эстигаррибия
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
3-2-4-1
1
Ханданович
22
Исла
6
Домицци
46
Ферронетти
8
Баста
5
Данило
27
Асамоа
3
Пинци
22
Абди
7
Армеро
10
Ди Натале
4-5-1
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
18
Эстигаррибия
21
Пирло
23
Видаль
10
Маркизио
3
Пепе
21
Матри
22
Абди
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
22
Абди
18
Эстигаррибия
29
Де Челье
29
Де Челье
18
Эстигаррибия
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
3
Пепе
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
3
Пепе
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
30
Марко Сторари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Удинезе - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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