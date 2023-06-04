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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 04 июня 2023
Удинезе
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
68'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Ювентус
90'
+4
Замена
Д. Ругани
️️️️
Л. Бонуччи
Желтая карточка
И. Несторовски
89'
88'
Желтая карточка
Л. Паредес
Желтая карточка
Т. Арслан
88'
Замена
Л. Бута
️️️️
А. Гессан
82'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Бету
80'
Замена
Вивальду
️️️️
Ф. Товен
79'
79'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Милик
79'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Ф. Кьеза
68'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
М. Локателли
61'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ф. Миретти
Замена
N. Cocetta
️️️️
Д. Абанква
59'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Уолес
47'
46'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
39'
Желтая карточка
Ф. Гатти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
72
Niccolò Cocetta
ЦЗ
76
Riccardo Castagnaviz
ЦП
73
Alberto Centis
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
75
Matteo Bassi
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
74
Diego Russo
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Сильвестри
13
Удогие
18
Перес
44
Гессан
14
Абанква
15
Уолес
4
Ловрич
37
Перейра
10
Самарджич
10
Товен
23
Бету
3-1-3-2-1
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
Гатти
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
21
Миретти
14
Кьеза
18
Костич
30
Милик
44
Гессан
25
Бута
25
Бута
44
Гессан
14
Абанква
72
72
14
Абанква
15
Уолес
30
Арслан
30
Арслан
15
Уолес
23
Бету
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Бету
10
Товен
9
Вивальду
9
Вивальду
10
Товен
19
Бонуччи
24
Ругани
24
Ругани
19
Бонуччи
14
Кьеза
5
Паредес
5
Паредес
14
Кьеза
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
21
Миретти
11
Ди Мария
11
Ди Мария
21
Миретти
30
Милик
9
Кен
9
Кен
30
Милик
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
76
Riccardo Castagnaviz
ЦП
73
Alberto Centis
ЦП
75
Matteo Bassi
ЦП
74
Diego Russo
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
5
Алессандро Серсанти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
76
Riccardo Castagnaviz
ЦП
73
Alberto Centis
ЦП
75
Matteo Bassi
ЦП
74
Diego Russo
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
5
Алессандро Серсанти
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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