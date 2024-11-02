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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 02 ноября 2024
Удинезе
02.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
19'
М. Окойе (АГ)
37'
Н. Савона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Ювентус
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Гатти
Замена
Р. Модешту
️️️️
К. Эхизибуе
87'
87'
Замена
С. Мбангула
️️️️
Т. Веа
Желтая карточка
К. Дэвис
84'
81'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Н. Савона
81'
Замена
Данило
️️️️
А. Камбьясо
71'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Влахович
70'
Замена
У. МакКенни
️️️️
К. Тюрам
Замена
Л. Лукка
️️️️
Ф. Товен
68'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Земура
67'
58'
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
Я. Бийол
47'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
К. Кабаселе
46'
Замена
О. Саррага
️️️️
З. Ловрич
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Н. Савона
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Окойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К)
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К)
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
41
Javier Gil
ЦЗ
45
Javier Gil
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
17
Василие Аджич
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3-3-2-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
15
Бийол
17
Джаннетти
33
Земура
8
Карлстрем
3
Эхизибуе
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
9
Дэвис
4-3-3
20
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
20
Камбьясо
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
27
Кабаселе
77
Эбосс
77
Эбосс
27
Кабаселе
4
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
4
Ловрич
3
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
3
Эхизибуе
10
Товен
20
Лукка
20
Лукка
10
Товен
37
Савона
32
Кабаль
32
Кабаль
37
Савона
20
Камбьясо
13
Данило
13
Данило
20
Камбьясо
19
Тюрам
22
МакКенни
22
МакКенни
19
Тюрам
22
Веа
11
Мбангула
11
Мбангула
22
Веа
28
Влахович
7
Консейсау
7
Консейсау
28
Влахович
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
41
Javier Gil
ЦЗ
45
Javier Gil
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Matteo Palma
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
41
Javier Gil
ЦЗ
45
Javier Gil
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Удинезе - Ювентус
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
316
539
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.47
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Удинезе Арена
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