Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 20 августа 2023
Удинезе
20.08.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
2'
Ф. Кьеза
20'
Д. Влахович (П)
45+3'
А. Рабьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Ювентус
90'
+5
Желтая карточка
М. Локателли
85'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
Д. Влахович
77'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
Л. Лукка
️️️️
Бету
75'
70'
Замена
С. Айлинг
️️️️
А. Камбьясо
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ф. Товен
66'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Ф. Эбоселе
57'
46'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Миретти
46'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Т. Веа
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
46'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
О. Саррага
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
А. Рабьо
Пас отдал
А. Камбьясо
35'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
К. Кабаселе
31'
28'
Желтая карточка
А. Сандро
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Влахович
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Д. Влахович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
72
Джоэл Малуза
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
79
Давид Пейчич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
9
Вивальду
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Сильвестри
18
Перес
15
Бийол
27
Кабаселе
11
Камара
15
Уолес
2
Эбоселе
6
Саррага
4
Ловрич
10
Товен
23
Бету
4-1-2-1-2
13
Щесны
13
Данило
26
Сандро
3
Бремер
20
Камбьясо
5
Локателли
21
Миретти
12
Рабьо
14
Кьеза
28
Влахович
22
Веа
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
2
Эбоселе
13
Феррейра
13
Феррейра
2
Эбоселе
6
Саррага
10
Самарджич
10
Самарджич
6
Саррага
10
Товен
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Товен
23
Бету
20
Лукка
20
Лукка
23
Бету
22
Веа
22
МакКенни
22
МакКенни
22
Веа
21
Миретти
29
Фаджоли
29
Фаджоли
21
Миретти
20
Камбьясо
16
Айлинг
16
Айлинг
20
Камбьясо
14
Кьеза
30
Милик
30
Милик
14
Кьеза
28
Влахович
10
Йылдыз
10
Йылдыз
28
Влахович
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
99
Эдоардо Пьяна
ВР
72
Джоэл Малуза
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
79
Давид Пейчич
ЦП
11
Марле Аке
ЛВ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
18
Матиас Соуле
ПВ
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
99
Эдоардо Пьяна
ВР
72
Джоэл Малуза
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
79
Давид Пейчич
ЦП
11
Марле Аке
ЛВ
9
Вивальду
ЦФ
Остались в запасе
18
Матиас Соуле
ПВ
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Ювентус
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+