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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 13 сентября 2014
Ювентус
13.09.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
8'
К. Тевес
75'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
89'
Замена
С. Падоин
️️️️
Р. Перейра
85'
Замена
К. Коман
️️️️
К. Тевес
82'
80'
Замена
С. Теро
️️️️
П. Коне
ГОЛ! 2:0!
К. Маркизио
Пас отдал
К. Тевес
75'
72'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Гильерме
46'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Л. Муриэль
40'
Желтая карточка
Д. Паскуале
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛАЗ
5
Данило
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Буффон
19
Бонуччи
21
Огбонна
4
Касерес
27
Эвра
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
37
Перейра
12
Льоренте
32
Тевес
4-1-3-2
1
Карнезис
30
Видмер
18
Бубнич
28
Арто
5
Данило
26
Паскуале
8
Гильерме
25
Аллан
33
Коне
10
Ди Натале
10
Муриэль
37
Перейра
19
Падоин
19
Падоин
37
Перейра
32
Тевес
21
Коман
21
Коман
32
Тевес
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
8
Гильерме
3
Пинци
3
Пинци
8
Гильерме
10
Муриэль
8
Фернандеш
8
Фернандеш
10
Муриэль
33
Коне
77
Теро
77
Теро
33
Коне
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
49
Ромуло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
49
Ромуло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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