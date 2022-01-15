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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 15 января 2022
Ювентус
15.01.2022, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
19'
П. Дибала
79'
У. МакКенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Удинезе
85'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Т. Арслан
Замена
А. Рабьо
️️️️
Р. Бентанкур
82'
81'
Замена
М. Яяло
️️️️
Уолес
81'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Б. Соппи
ГОЛ! 2:0!
У. МакКенни
Пас отдал
М. Де Шильо
79'
77'
Желтая карточка
М. Зеегелар
66'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
А. Мората
️️️️
М. Кен
64'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Пеллегрини
57'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Д. Кулушевски
46'
Замена
М. Локателли
️️️️
Артур
46'
34'
Желтая карточка
Б. Соппи
Желтая карточка
Артур
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
2-5-1-2
13
Щесны
24
Ругани
4
де Лигт
3
Пеллегрини
22
МакКенни
6
Артур
30
Бентанкур
7
Куадрадо
21
Кулушевски
9
Кен
21
Дибала
3-3-2-2
93
Паделли
4
Зеегелар
17
Нуйтинк
18
Перес
2
Соппи
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
23
Бету
3
Пеллегрини
22
Де Шильо
22
Де Шильо
3
Пеллегрини
6
Артур
5
Локателли
5
Локателли
6
Артур
30
Бентанкур
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Кулушевски
9
Кен
21
Мората
21
Мората
9
Кен
15
Уолес
18
Яяло
18
Яяло
15
Уолес
30
Арслан
10
Самарджич
10
Самарджич
30
Арслан
10
Деулофеу
23
Пуссетто
23
Пуссетто
10
Деулофеу
2
Соппи
90
Саксесс
90
Саксесс
2
Соппи
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
99
Эдоардо Пьяна
ВР
90
Илия Несторовски
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
90
Илия Несторовски
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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