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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 14 апреля 2014
Удинезе
14.04.2014, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
16'
С. Джовинко
26'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
85'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Льоренте
82'
Замена
М. Вучинич
️️️️
С. Джовинко
Замена
Н. Лопес
️️️️
А. Ди Натале
78'
75'
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
74'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Х. Йебда
70'
Желтая карточка
Т. Арто
59'
54'
Желтая карточка
А. Огбонна
26'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Льоренте
17'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Джовинко
Пас отдал
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Аллан
ОП
8
Хассан Йебда
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Скуффет
11
Силва
28
Арто
6
Домицци
5
Данило
25
Аллан
8
Йебда
8
Баста
8
Фернандеш
37
Перейра
10
Ди Натале
3-1-4-2
1
Буффон
4
Касерес
21
Огбонна
14
Кьеллини
21
Пирло
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
27
Асамоа
12
Льоренте
21
Джовинко
8
Йебда
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Йебда
10
Ди Натале
11
Лопес
11
Лопес
10
Ди Натале
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Джовинко
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Освальдо
12
Льоренте
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
16
Жадсон
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Удинезе - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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