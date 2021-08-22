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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 22 августа 2021
Удинезе
22.08.2021, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
51'
Р. Перейра (П)
83'
Ж. Деулофеу
3'
П. Дибала
23'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
90'
+5
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
М. Зеегелар
️️️️
Самир
90'
+3
90'
Замена
М. Локателли
️️️️
Р. Бентанкур
88'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
ГОЛ! 2:2!
Ж. Деулофеу
83'
Замена
М. Яяло
️️️️
Т. Арслан
80'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
И. Пуссетто
80'
Желтая карточка
Уолес
76'
74'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Х. Куадрадо
60'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
А. Рэмзи
60'
Замена
К. Роналду
️️️️
А. Мората
60'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
И. Удогие
57'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Ж. Макенго
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Перейра
51'
50'
Желтая карточка
В. Щесны
23'
ГОЛ! 0:2!
Х. Куадрадо
Пас отдал
П. Дибала
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
Р. Бентанкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
3-3-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
17
Нуйтинк
33
Самир
13
Удогие
15
Уолес
20
Молина
30
Арслан
17
Макенго
37
Перейра
23
Пуссетто
4-3-1-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
7
Куадрадо
30
Бентанкур
21
Рэмзи
10
Бернардески
21
Дибала
21
Мората
33
Самир
4
Зеегелар
4
Зеегелар
33
Самир
13
Удогие
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
13
Удогие
30
Арслан
18
Яяло
18
Яяло
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
10
Деулофеу
17
Макенго
23
Пуссетто
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
23
Пуссетто
7
Куадрадо
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Куадрадо
21
Рэмзи
14
Кьеллини
14
Кьеллини
21
Рэмзи
30
Бентанкур
5
Локателли
5
Локателли
30
Бентанкур
10
Бернардески
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Бернардески
21
Мората
7
Роналду
7
Роналду
21
Мората
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Кристо
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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