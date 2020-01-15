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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 15 января 2020
Ювентус
15.01.2020, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Удинезе
16'
Г. Игуаин
26'
П. Дибала (П)
58'
П. Дибала
61'
Д. Коста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Удинезе
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Коста
61'
60'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
ГОЛ! 3:0!
П. Дибала
Пас отдал
Г. Игуаин
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Дибала
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
18
Мато Яяло
ЦП
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-2-2-2
1
Буффон
26
Сандро
4
де Лигт
24
Ругани
13
Данило
12
Рабьо
30
Бентанкур
11
Коста
10
Бернардески
9
Игуаин
21
Дибала
4-3-1-2
12
Николас
17
Нуйтинк
87
Де Майо
3
Опоку
5
тер Авест
18
Яяло
15
Уолес
12
Сема
72
Барак
90
Несторовски
91
Теодорчик
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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