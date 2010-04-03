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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 03 апреля 2010
Удинезе
03.04.2010, суббота, 23:00
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Ювентус
9'
А. Санчес
65'
С. Пепе
77'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ф. Мело
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
️️️️
Д. Ферронетти
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
М. Исла
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Каморанези
ГОЛ! 2:0!
С. Пепе
Замена
В. Яквинта
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Д. Паскуале
Желтая карточка
А. Дель Пьеро
Замена
П. Саммарко
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
А. Лукович
20'
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
Д. Ферронетти
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
46
Ферронетти
25
Сапата
3
Лукович
26
Паскуале
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
3
Пепе
10
Ди Натале
4
Санчес
4-1-3-2
13
Маннингер
11
Зебина
0
Каннаваро
6
Легротталье
29
Де Челье
30
Мело
45
Каморанези
22
Сиссоко
10
Маркизио
11
Амаури
10
Дель Пьеро
88
Инлер
23
Саммарко
23
Саммарко
88
Инлер
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
30
Мело
87
Кандрева
87
Кандрева
30
Мело
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
45
Каморанези
21
Джовинко
21
Джовинко
45
Каморанези
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
23
Карло Пинсольо
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Удинезе - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая); "Россия 2" 22:55 (прямая)
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