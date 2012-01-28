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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 28 января 2012
Ювентус
28.01.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
42'
А. Матри
62'
А. Матри
56'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
+2
Желтая карточка
А. Ди Натале
+2
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
П. Армеро
Замена
Р. Перейра
️️️️
М. Исла
Замена
П. Де Челье
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
К. Баттоккио
️️️️
М. Домицци
Замена
С. Пепе
️️️️
М. Эстигаррибия
ГОЛ! 2:1!
А. Матри
Пас отдал
К. Маркизио
Замена
К. Маркизио
️️️️
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
Д. Ферронетти
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Абди
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Желтая карточка
А. Видаль
19'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
22
Альмен Абди
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
18
Эстигаррибия
21
Пирло
23
Видаль
15
Джаккерини
21
Матри
27
Квальярелла
3-2-3-1
1
Ханданович
5
Данило
8
Баста
6
Домицци
46
Ферронетти
26
Паскуале
22
Абди
6
Фернандес
7
Армеро
10
Ди Натале
2
Лихтштайнер
29
Де Челье
29
Де Челье
2
Лихтштайнер
18
Эстигаррибия
3
Пепе
3
Пепе
18
Эстигаррибия
27
Квальярелла
10
Маркизио
10
Маркизио
27
Квальярелла
6
Домицци
22
Баттоккио
22
Баттоккио
6
Домицци
22
Исла
37
Перейра
37
Перейра
22
Исла
22
Абди
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
22
Абди
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
30
Марко Сторари
ВР
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ювентус - Удинезе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:40 (прямая)
Новости команд
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