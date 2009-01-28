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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 28 января 2009
Удинезе
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
20'
Ф. Квальярелла
74'
А. Ди Натале
77'
В. Яквинта (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
К. Поульсен
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Д. Трезеге
️️️️
Амаури
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
Д. Паскуале
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Яквинта
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
П. Недвед
Замена
В. Яквинта
️️️️
М. Маркьонни
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Ди Натале
20'
11'
Желтая карточка
Н. Легротталье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Антонио Ди Натале
АП
27
Квадво Асамоа
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ханданович
6
Домицци
25
Сапата
35
Кода
26
Паскуале
22
Исла
88
Инлер
10
Д'Агостино
10
Ди Натале
27
Квальярелла
27
Асамоа
4-4-2
1
Буффон
26
Грыгера
0
Мельберг
6
Легротталье
3
Молинаро
32
Маркьонни
22
Сиссоко
10
Маркизио
11
Недвед
11
Амаури
21
Джовинко
10
Ди Натале
3
Пепе
3
Пепе
10
Ди Натале
27
Квальярелла
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
22
Сиссоко
29
Поульсен
29
Поульсен
22
Сиссоко
11
Амаури
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Амаури
32
Маркьонни
19
Яквинта
19
Яквинта
32
Маркьонни
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Удинезе - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Удинезе Арена
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