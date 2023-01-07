Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 07 января 2023
Ювентус
07.01.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
86'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Удинезе
87'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Уолес
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Ф. Кьеза
86'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Костич
80'
Замена
М. Соуле
️️️️
М. Кен
80'
70'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
З. Ловрич
70'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
И. Саксесс
69'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
И. Удогие
67'
Желтая карточка
Я. Бийол
66'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
Замена
А. Милик
️️️️
А. Ди Мария
66'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Миретти
62'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
62'
54'
Желтая карточка
И. Саксесс
Желтая карточка
М. Локателли
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Щесны
26
Сандро
24
Ругани
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
21
Миретти
18
Костич
11
Ди Мария
9
Кен
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
4
Ловрич
17
Макенго
37
Перейра
90
Саксесс
23
Бету
21
Миретти
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Миретти
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
18
Костич
29
Фаджоли
29
Фаджоли
18
Костич
9
Кен
18
Соуле
18
Соуле
9
Кен
11
Ди Мария
30
Милик
30
Милик
11
Ди Мария
13
Удогие
77
Эбосс
77
Эбосс
13
Удогие
90
Саксесс
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
90
Саксесс
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
4
Ловрич
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Ловрич
15
Уолес
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Уолес
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Ювентус - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Удинезе
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+