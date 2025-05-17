18 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в рамках 37-го тура Ла Лиги состоится центральная игра выходных – «Барселона» примет «Вильярреал». Оба коллектива находятся в отличной форме и продолжают сражение за свои турнирные цели. Каталонцы близки к чемпионству, а гости претендуют на прямую путeвку в еврокубки.
«Барселона»
Команда Хави находится в невероятной атакующей форме. 27 побед в 36 матчах и лучшая атака в лиге (97 голов) подтверждают доминирование «Барселоны». Роберт Левандовски продолжает штамповать результативные действия, забив уже 40 мячей в сезоне. Команда выиграла 6 матчей подряд в чемпионате и в 17 последних играх обязательно забивала.
Однако проблемы в обороне наметились чeтко: в последних 5 матчах пропущено 11 мячей, включая 3 от «Реала» и 3 от «Интера» в Лиге чемпионов. Несмотря на это, дома «Барселона» остаeтся крайне результативной и эффективной в атаке, особенно в ключевых матчах.
«Вильярреал»
«Жeлтая субмарина» показывает уверенный футбол в концовке сезона. Победы над «Жироной», «Осасуной», «Леганесом» и «Эспаньолом» в последних турах позволили приблизиться к четвeрке сильнейших. Айосе Перес находится в отличной форме, уже забив 21 мяч в сезоне, а команда в последних 5 матчах наколотила 9 голов.
Но, как и у «Барселоны», защита оставляет вопросы – 5 пропущенных за те же 5 матчей. Тем не менее, коллектив забивает в каждой встрече, что делает «Вильярреал» опасным оппонентом даже для лидера таблицы.
Факты о командах
«Барселона»
- Побеждает в 6 последних матчах
- В среднем 2.80 гола за игру в последних 5 турах
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
- Забивает в 30 матчах подряд
- Левандовски – 40 голов в 50 матчах
«Вильярреал»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз на матч «Барселона» – «Вильярреал»
С учeтом текущей формы обеих команд и их атакующих потенциалов, логично ожидать результативную игру с забитыми мячами от обеих сторон. «Барселона» на домашнем стадионе будет играть первым номером и, вероятно, одержит победу, но «Вильярреал» способен дать бой и отличиться хотя бы раз.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Барселоны».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Барселоны» – коэффициент 5.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 – коэффициент 2.05