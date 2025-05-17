18 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в рамках 37-го тура Ла Лиги состоится центральная игра выходных – «Барселона» примет «Вильярреал». Оба коллектива находятся в отличной форме и продолжают сражение за свои турнирные цели. Каталонцы близки к чемпионству, а гости претендуют на прямую путeвку в еврокубки.

«Барселона»

Команда Хави находится в невероятной атакующей форме. 27 побед в 36 матчах и лучшая атака в лиге (97 голов) подтверждают доминирование «Барселоны». Роберт Левандовски продолжает штамповать результативные действия, забив уже 40 мячей в сезоне. Команда выиграла 6 матчей подряд в чемпионате и в 17 последних играх обязательно забивала.

Однако проблемы в обороне наметились чeтко: в последних 5 матчах пропущено 11 мячей, включая 3 от «Реала» и 3 от «Интера» в Лиге чемпионов. Несмотря на это, дома «Барселона» остаeтся крайне результативной и эффективной в атаке, особенно в ключевых матчах.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» показывает уверенный футбол в концовке сезона. Победы над «Жироной», «Осасуной», «Леганесом» и «Эспаньолом» в последних турах позволили приблизиться к четвeрке сильнейших. Айосе Перес находится в отличной форме, уже забив 21 мяч в сезоне, а команда в последних 5 матчах наколотила 9 голов.

Но, как и у «Барселоны», защита оставляет вопросы – 5 пропущенных за те же 5 матчей. Тем не менее, коллектив забивает в каждой встрече, что делает «Вильярреал» опасным оппонентом даже для лидера таблицы.

Факты о командах

«Барселона»

Побеждает в 6 последних матчах

В среднем 2.80 гола за игру в последних 5 турах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Забивает в 30 матчах подряд

Левандовски – 40 голов в 50 матчах

«Вильярреал»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи 71% (25) 17% (6) 11% (4) 90 Забитых мячей 43 2.57 В среднем за матч 1.23 5:0 Крупнейшая победа 5:3 Самый результативный матч: 3:5 Самая крупная ничья: 4:4 Испания. Примера, 6 тур Вильярреал 1 : 5 Барселона Испания. Примера, 22 тур Барселона 3 : 5 Вильярреал Испания. Примера, 3 тур Вильярреал 3 : 4 Барселона Испания. Примера, 21 тур Вильярреал 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 10 тур Барселона 3 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 38 тур Барселона 0 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 15 тур Вильярреал 1 : 3 Барселона Испания. Примера, 32 тур Вильярреал 1 : 2 Барселона Испания. Примера, 3 тур Барселона 4 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 34 тур Вильярреал 1 : 4 Барселона Испания. Примера, 6 тур Барселона 2 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 30 тур Вильярреал 4 : 4 Барселона Испания. Примера, 14 тур Барселона 2 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 34 тур Барселона 5 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 15 тур Вильярреал 0 : 2 Барселона Испания. Примера, 36 тур Барселона 4 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 17 тур Вильярреал 1 : 1 Барселона Испания. Примера, 30 тур Вильярреал 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 11 тур Барселона 3 : 0 Вильярреал Испания. Кубок, 1/2 финала Вильярреал 1 : 3 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала Барселона 3 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 21 тур Барселона 3 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 2 тур Вильярреал 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 35 тур Вильярреал 2 : 3 Барселона Испания. Примера, 16 тур Барселона 2 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 21 тур Вильярреал 0 : 0 Барселона Испания. Примера, 2 тур Барселона 5 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 30 тур Вильярреал 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 11 тур Барселона 3 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 35 тур Вильярреал 1 : 4 Барселона Испания. Примера, 16 тур Барселона 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 35 тур Барселона 3 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 16 тур Вильярреал 1 : 2 Барселона Испания. Примера, 27 тур Барселона 1 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 8 тур Вильярреал 3 : 1 Барселона

Прогноз на матч «Барселона» – «Вильярреал»

С учeтом текущей формы обеих команд и их атакующих потенциалов, логично ожидать результативную игру с забитыми мячами от обеих сторон. «Барселона» на домашнем стадионе будет играть первым номером и, вероятно, одержит победу, но «Вильярреал» способен дать бой и отличиться хотя бы раз.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Барселоны».

Рекомендованные ставки: