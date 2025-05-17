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Прогноз на точный счёт матча «Барселона» – «Вильярреал»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:05
Барселона - Вильярреал
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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5.70
Точный счёт 3:1 в пользу «Барселоны»
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18 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в рамках 37-го тура Ла Лиги состоится центральная игра выходных – «Барселона» примет «Вильярреал». Оба коллектива находятся в отличной форме и продолжают сражение за свои турнирные цели. Каталонцы близки к чемпионству, а гости претендуют на прямую путeвку в еврокубки.

«Барселона»

Команда Хави находится в невероятной атакующей форме. 27 побед в 36 матчах и лучшая атака в лиге (97 голов) подтверждают доминирование «Барселоны». Роберт Левандовски продолжает штамповать результативные действия, забив уже 40 мячей в сезоне. Команда выиграла 6 матчей подряд в чемпионате и в 17 последних играх обязательно забивала.

Однако проблемы в обороне наметились чeтко: в последних 5 матчах пропущено 11 мячей, включая 3 от «Реала» и 3 от «Интера» в Лиге чемпионов. Несмотря на это, дома «Барселона» остаeтся крайне результативной и эффективной в атаке, особенно в ключевых матчах.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» показывает уверенный футбол в концовке сезона. Победы над «Жироной», «Осасуной», «Леганесом» и «Эспаньолом» в последних турах позволили приблизиться к четвeрке сильнейших. Айосе Перес находится в отличной форме, уже забив 21 мяч в сезоне, а команда в последних 5 матчах наколотила 9 голов.

Но, как и у «Барселоны», защита оставляет вопросы – 5 пропущенных за те же 5 матчей. Тем не менее, коллектив забивает в каждой встрече, что делает «Вильярреал» опасным оппонентом даже для лидера таблицы.

Факты о командах

«Барселона»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • В среднем 2.80 гола за игру в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Левандовски – 40 голов в 50 матчах

«Вильярреал»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи
71% (25)
17% (6)
11% (4)
90
Забитых мячей
43
2.57
В среднем за матч
1.23
5:0
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  4:4
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
1 : 5
22.09.2024
Барселона
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
3 : 4
27.08.2023
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
0 : 1
12.02.2023
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
3 : 0
20.10.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
0 : 2
22.05.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1 : 3
27.11.2021
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
1 : 2
25.04.2021
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
4 : 0
27.09.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 4
05.07.2020
Барселона
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
2 : 1
24.09.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
4 : 4
02.04.2019
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
2 : 0
02.12.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
5 : 1
09.05.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
0 : 2
10.12.2017
Барселона
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
4 : 1
06.05.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
1 : 1
08.01.2017
Барселона
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
2 : 2
20.03.2016
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
3 : 0
08.11.2015
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Вильярреал
1 : 3
04.03.2015
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
3 : 1
11.02.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 2
01.02.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2014
Барселона
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
2 : 3
27.04.2014
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
2 : 1
14.12.2013
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
0 : 0
29.01.2012
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
5 : 0
29.08.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0 : 1
02.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
3 : 1
13.11.2010
Вильярреал
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
1 : 4
01.05.2010
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
1 : 1
02.01.2010
Вильярреал
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
3 : 3
10.05.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1 : 2
21.12.2008
Барселона
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
1 : 2
09.03.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
3 : 1
20.10.2007
Барселона
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Прогноз на матч «Барселона» – «Вильярреал»

С учeтом текущей формы обеих команд и их атакующих потенциалов, логично ожидать результативную игру с забитыми мячами от обеих сторон. «Барселона» на домашнем стадионе будет играть первым номером и, вероятно, одержит победу, но «Вильярреал» способен дать бой и отличиться хотя бы раз.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Барселоны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Барселоны» – коэффициент 5.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 – коэффициент 2.05

5.70
Точный счёт 3:1 в пользу «Барселоны»
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Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Вильярреал Барселона
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