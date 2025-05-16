17 мая на «ПреЗеро-Арене» в Зинсхайме пройдeт матч заключительного 34-го тура Бундеслиги. «Хоффенхайм» борется за сохранение прописки в элите, а «Бавария» уверенно лидирует в таблице и готовится поставить эффектную точку в успешном сезоне. Обе команды забивают много, оборона же не всегда справляется – это делает матч особенно интересным для болельщиков и игроков на ставках.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 15-е место и пока сохраняет шанс на выживание. За последние пять туров команда забила 12 мячей – в среднем 2.4 за игру, но при этом пропустила столько же. Атака демонстрирует неплохую динамику, особенно с Гложеком (11 голов за сезон) на острие. В последних матчах команда сыграла 2:2 с «Вольфсбургом» и 4:4 с «Боруссией М», подтвердив атакующую живучесть.Тем не менее оборона – ахиллесова пята коллектива. Пропуски в четырeх матчах подряд, высокий средний показатель ошибок вблизи своих ворот – всe это усложняет задачу против команды уровня «Баварии».

«Бавария»

«Бавария» уверенно завершает сезон: 79 очков, первая строчка и лучшая атака лиги – 95 голов в 33 турах. В последних пяти матчах команда забила 14 мячей, пропустив всего 5. Гарри Кейн – ключевая фигура атаки: 37 голов в 45 матчах. Его результативность делает баварцев фаворитами в любой игре.Команда не проигрывает на протяжении восьми туров, демонстрируя зрелый футбол с контролем мяча и высоким прессингом. Даже несмотря на то, что чемпионство практически обеспечено, «Бавария» редко снижает темп – особенно против соперников с проблемной обороной.

Факты о командах:

«Хоффенхайм»

Не выигрывает в 4 последних турах

В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 2.4 – в защите (последние 5 игр)

32 очка, 15-е место

Забивает в 7 матчах подряд

«Бавария»

Не проигрывает в 8 матчах

В среднем 2.8 гола за игру, пропускает 1.0 (последние 5 матчей)

79 очков, 1-е место

95 голов в сезоне – лучший показатель в Бундеслиге

Личные встречи 15% (5) 21% (7) 65% (22) 35 Забитых мячей 84 1.03 В среднем за матч 2.47 4:1 Крупнейшая победа 7:1 Самый результативный матч: 7:1 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 17 тур Бавария 5 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 34 тур Хоффенхайм 4 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 17 тур Бавария 3 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 28 тур Бавария 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 11 тур Хоффенхайм 0 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 26 тур Хоффенхайм 1 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 9 тур Бавария 4 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 19 тур Бавария 4 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 2 тур Хоффенхайм 4 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 24 тур Хоффенхайм 0 : 6 Бавария Германия. Кубок, 1/8 финала Бавария 4 : 3 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 7 тур Бавария 1 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 18 тур Хоффенхайм 1 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 1 тур Бавария 3 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 20 тур Бавария 5 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 3 тур Хоффенхайм 2 : 0 Бавария Германия. Бундеслига, 27 тур Хоффенхайм 1 : 0 Бавария Германия. Бундеслига, 10 тур Бавария 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 19 тур Бавария 2 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 2 тур Хоффенхайм 1 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 29 тур Хоффенхайм 0 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 12 тур Бавария 4 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 28 тур Бавария 3 : 3 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 11 тур Хоффенхайм 1 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 24 тур Хоффенхайм 0 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 7 тур Бавария 2 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 25 тур Бавария 7 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 8 тур Хоффенхайм 0 : 0 Бавария Германия. Бундеслига, 22 тур Бавария 4 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 5 тур Хоффенхайм 1 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 18 тур Бавария 2 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 1 тур Хоффенхайм 1 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 33 тур Хоффенхайм 2 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 16 тур Бавария 2 : 1 Хоффенхайм

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бавария»

Матч обещает быть открытым: обе команды действуют в атакующем стиле и не отличаются надeжностью в обороне. «Бавария» будет играть в привычной доминирующей манере, но «Хоффенхайм» способен ответить хотя бы одним результативным выпадом. Гости в хорошей форме и на классе должны забивать минимум дважды. Учитывая форму Кейна, мотивацию закрепить чемпионство эффектной победой и слабость защиты соперника, «Бавария» выглядит фаворитом. Тем не менее «Хоффенхайм» не останется без шансов в атаке.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Баварии»

Рекомендованные ставки: