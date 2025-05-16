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Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «Бавария»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 9:04
Хоффенхайм - Бавария
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.40
Точный счёт 3:1 в пользу «Баварии»
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17 мая на «ПреЗеро-Арене» в Зинсхайме пройдeт матч заключительного 34-го тура Бундеслиги. «Хоффенхайм» борется за сохранение прописки в элите, а «Бавария» уверенно лидирует в таблице и готовится поставить эффектную точку в успешном сезоне. Обе команды забивают много, оборона же не всегда справляется – это делает матч особенно интересным для болельщиков и игроков на ставках.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 15-е место и пока сохраняет шанс на выживание. За последние пять туров команда забила 12 мячей – в среднем 2.4 за игру, но при этом пропустила столько же. Атака демонстрирует неплохую динамику, особенно с Гложеком (11 голов за сезон) на острие. В последних матчах команда сыграла 2:2 с «Вольфсбургом» и 4:4 с «Боруссией М», подтвердив атакующую живучесть.Тем не менее оборона – ахиллесова пята коллектива. Пропуски в четырeх матчах подряд, высокий средний показатель ошибок вблизи своих ворот – всe это усложняет задачу против команды уровня «Баварии».

«Бавария»

«Бавария» уверенно завершает сезон: 79 очков, первая строчка и лучшая атака лиги – 95 голов в 33 турах. В последних пяти матчах команда забила 14 мячей, пропустив всего 5. Гарри Кейн – ключевая фигура атаки: 37 голов в 45 матчах. Его результативность делает баварцев фаворитами в любой игре.Команда не проигрывает на протяжении восьми туров, демонстрируя зрелый футбол с контролем мяча и высоким прессингом. Даже несмотря на то, что чемпионство практически обеспечено, «Бавария» редко снижает темп – особенно против соперников с проблемной обороной.

Факты о командах:

«Хоффенхайм»

  • Не выигрывает в 4 последних турах
  • В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 2.4 – в защите (последние 5 игр)
  • 32 очка, 15-е место
  • Забивает в 7 матчах подряд

«Бавария»

  • Не проигрывает в 8 матчах
  • В среднем 2.8 гола за игру, пропускает 1.0 (последние 5 матчей)
  • 79 очков, 1-е место
  • 95 голов в сезоне – лучший показатель в Бундеслиге

Личные встречи
15% (5)
21% (7)
65% (22)
35
Забитых мячей
84
1.03
В среднем за матч
2.47
4:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
5 : 0
15.01.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
4 : 2
18.05.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 1
15.04.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 2
22.10.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 1
12.03.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
4 : 0
23.10.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 1
30.01.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4 : 1
27.09.2020
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
0 : 6
29.02.2020
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
4 : 3
05.02.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
1 : 2
05.10.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 3
18.01.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
3 : 1
24.08.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
5 : 2
27.01.2018
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
2 : 0
09.09.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хоффенхайм
1 : 0
04.04.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
05.11.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
2 : 0
31.01.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 2
22.08.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
0 : 2
18.04.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
4 : 0
22.11.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
3 : 3
29.03.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
1 : 2
02.11.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
0 : 1
03.03.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
2 : 0
06.10.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
7 : 1
10.03.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
0 : 0
01.10.2011
Бавария
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
4 : 0
12.02.2011
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
1 : 2
21.09.2010
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
2 : 0
15.01.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1 : 1
08.08.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
2 : 2
16.05.2009
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2 : 1
05.12.2008
Хоффенхайм
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Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бавария»

Матч обещает быть открытым: обе команды действуют в атакующем стиле и не отличаются надeжностью в обороне. «Бавария» будет играть в привычной доминирующей манере, но «Хоффенхайм» способен ответить хотя бы одним результативным выпадом. Гости в хорошей форме и на классе должны забивать минимум дважды. Учитывая форму Кейна, мотивацию закрепить чемпионство эффектной победой и слабость защиты соперника, «Бавария» выглядит фаворитом. Тем не менее «Хоффенхайм» не останется без шансов в атаке.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Баварии»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Баварии» – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.40
Точный счёт 3:1 в пользу «Баварии»
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Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Бавария Хоффенхайм
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