10 мая на «Альянц Арене» состоится ключевой матч 33-го тура Бундеслиги между «Баварией» и менхенгладбахской «Боруссией». Лидер чемпионата принимает одного из самых неудобных соперников последних лет. Команды традиционно играют результативно, и эта встреча обещает быть зрелищной.
«Бавария»
«Бавария» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 76 очками и демонстрирует стабильную форму: команда не проигрывает 7 матчей подряд, а их атака остается самой мощной в Бундеслиге (93 забитых мяча за 32 тура). Харри Кейн продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 36 голами за сезон, а мюнхенцы в среднем забивают 2.80 гола за матч. В защите есть определeнные проблемы: 7 пропущенных голов в 5 последних матчах показывают, что соперники находят возможности у ворот Нойера. На своем поле «Бавария» играет агрессивно и результативно, что подтверждает их статистика последних домашних встреч.
«Боруссия М»
Менхенгладбахская «Боруссия» занимает 9-е место и набрала 45 очков, однако команда испытывает сложности в последних турах, не побеждая уже 5 матчей подряд. Несмотря на это, атакующая линия «Боруссии» в порядке: клуб забивает в 10 матчах кряду, а за последние 5 игр на их счету 11 голов. Тим Кляйндинст (16 голов) остается главным орудием атаки. Основная проблема команды – защита: 14 пропущенных мячей за последние 5 встреч и слабая организация в обороне против топ-соперников. На выезде «Боруссия» также показывает неплохую результативность, но уязвима при высоком темпе игры.
Факты о командах:
«Бавария»
- Не проигрывает в 7 последних матчах.
- Забивает в 10 последних матчах подряд.
- В среднем 2.80 гола за игру, 1.40 пропущено (последние 5 матчей).
- Самая результативная команда лиги (93 гола).
«Боруссия М»
- Не выигрывает в 5 последних матчах.
- Забивает в 10 матчах подряд.
- В среднем 2.20 гола за игру и 2.80 пропущено (последние 5 матчей).
- Пропускает в 5 последних матчах подряд.
Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия М»
Обе команды стабильно забивают, но имеют проблемы с обороной. «Бавария» явно сильнее и мотивирована закрепить лидерство в таблице, однако «Боруссия» традиционно доставляет им трудности и почти всегда отвечает голами. Учитывая атакующую мощь обеих сторон и их статистику последних игр, матч обещает быть зрелищным и результативным.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Баварии».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Баварии» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют и ТБ (2.5) – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 1.85
- Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.90