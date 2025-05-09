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Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Боруссия М»: Бундеслига, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:27
Бавария - Боруссия М
10 мая 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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6.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Баварии»
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10 мая на «Альянц Арене» состоится ключевой матч 33-го тура Бундеслиги между «Баварией» и менхенгладбахской «Боруссией». Лидер чемпионата принимает одного из самых неудобных соперников последних лет. Команды традиционно играют результативно, и эта встреча обещает быть зрелищной.

«Бавария»

«Бавария» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 76 очками и демонстрирует стабильную форму: команда не проигрывает 7 матчей подряд, а их атака остается самой мощной в Бундеслиге (93 забитых мяча за 32 тура). Харри Кейн продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 36 голами за сезон, а мюнхенцы в среднем забивают 2.80 гола за матч. В защите есть определeнные проблемы: 7 пропущенных голов в 5 последних матчах показывают, что соперники находят возможности у ворот Нойера. На своем поле «Бавария» играет агрессивно и результативно, что подтверждает их статистика последних домашних встреч.

«Боруссия М»

Менхенгладбахская «Боруссия» занимает 9-е место и набрала 45 очков, однако команда испытывает сложности в последних турах, не побеждая уже 5 матчей подряд. Несмотря на это, атакующая линия «Боруссии» в порядке: клуб забивает в 10 матчах кряду, а за последние 5 игр на их счету 11 голов. Тим Кляйндинст (16 голов) остается главным орудием атаки. Основная проблема команды – защита: 14 пропущенных мячей за последние 5 встреч и слабая организация в обороне против топ-соперников. На выезде «Боруссия» также показывает неплохую результативность, но уязвима при высоком темпе игры.

Факты о командах:

«Бавария»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 10 последних матчах подряд.
  • В среднем 2.80 гола за игру, 1.40 пропущено (последние 5 матчей).
  • Самая результативная команда лиги (93 гола).

«Боруссия М»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • В среднем 2.20 гола за игру и 2.80 пропущено (последние 5 матчей).
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд.

Личные встречи
45% (17)
24% (9)
32% (12)
68
Забитых мячей
56
1.79
В среднем за матч
1.47
6:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
2 : 0
10.05.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
0 : 1
11.01.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
3 : 1
03.02.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
1 : 2
02.09.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
3 : 2
18.02.2023
Бавария
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бавария
1 : 1
27.08.2022
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
1 : 2
07.01.2022
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
5 : 0
27.10.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
1 : 1
13.08.2021
Бавария
Товарищеские матчи,
Бавария
0 : 2
28.07.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
6 : 0
08.05.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
3 : 2
08.01.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
2 : 1
13.06.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
2 : 1
07.12.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
1 : 5
02.03.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
0 : 3
06.10.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
5 : 1
14.04.2018
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
25.11.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
0 : 1
19.03.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 0
22.10.2016
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
1 : 1
30.04.2016
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
3 : 1
05.12.2015
Бавария
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
0 : 2
22.03.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
0 : 0
26.10.2014
Бавария
Кубок Телеком, 1/2 финала
Бавария
2 : 2
26.07.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
0 : 2
24.01.2014
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
3 : 1
09.08.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
3 : 4
18.05.2013
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
1 : 1
14.12.2012
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия М
2 : 4
21.03.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
3 : 1
20.01.2012
Бавария
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
0 : 1
07.08.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 0
02.04.2011
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
3 : 3
06.11.2010
Бавария
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
1 : 1
24.04.2010
Бавария
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
2 : 1
04.12.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2 : 1
02.05.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 2
15.11.2008
Бавария
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Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия М»

Обе команды стабильно забивают, но имеют проблемы с обороной. «Бавария» явно сильнее и мотивирована закрепить лидерство в таблице, однако «Боруссия» традиционно доставляет им трудности и почти всегда отвечает голами. Учитывая атакующую мощь обеих сторон и их статистику последних игр, матч обещает быть зрелищным и результативным.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Баварии» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют и ТБ (2.5) – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.90

6.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Баварии»
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Боруссия М Бавария
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