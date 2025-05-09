10 мая на «Альянц Арене» состоится ключевой матч 33-го тура Бундеслиги между «Баварией» и менхенгладбахской «Боруссией». Лидер чемпионата принимает одного из самых неудобных соперников последних лет. Команды традиционно играют результативно, и эта встреча обещает быть зрелищной.

«Бавария»

«Бавария» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 76 очками и демонстрирует стабильную форму: команда не проигрывает 7 матчей подряд, а их атака остается самой мощной в Бундеслиге (93 забитых мяча за 32 тура). Харри Кейн продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 36 голами за сезон, а мюнхенцы в среднем забивают 2.80 гола за матч. В защите есть определeнные проблемы: 7 пропущенных голов в 5 последних матчах показывают, что соперники находят возможности у ворот Нойера. На своем поле «Бавария» играет агрессивно и результативно, что подтверждает их статистика последних домашних встреч.

«Боруссия М»

Менхенгладбахская «Боруссия» занимает 9-е место и набрала 45 очков, однако команда испытывает сложности в последних турах, не побеждая уже 5 матчей подряд. Несмотря на это, атакующая линия «Боруссии» в порядке: клуб забивает в 10 матчах кряду, а за последние 5 игр на их счету 11 голов. Тим Кляйндинст (16 голов) остается главным орудием атаки. Основная проблема команды – защита: 14 пропущенных мячей за последние 5 встреч и слабая организация в обороне против топ-соперников. На выезде «Боруссия» также показывает неплохую результативность, но уязвима при высоком темпе игры.

Факты о командах:

«Бавария»

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Забивает в 10 последних матчах подряд.

В среднем 2.80 гола за игру, 1.40 пропущено (последние 5 матчей).

Самая результативная команда лиги (93 гола).

«Боруссия М»

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в 10 матчах подряд.

В среднем 2.20 гола за игру и 2.80 пропущено (последние 5 матчей).

Пропускает в 5 последних матчах подряд.

Личные встречи 45% (17) 24% (9) 32% (12) 68 Забитых мячей 56 1.79 В среднем за матч 1.47 6:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 33 тур Бавария 2 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 16 тур Боруссия М 0 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 20 тур Бавария 3 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 3 тур Боруссия М 1 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур Боруссия М 3 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 4 тур Бавария 1 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 18 тур Бавария 1 : 2 Боруссия М Германия. Кубок, 1/16 финала Боруссия М 5 : 0 Бавария Германия. Бундеслига, 1 тур Боруссия М 1 : 1 Бавария Товарищеские матчи, Бавария 0 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 32 тур Бавария 6 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 15 тур Боруссия М 3 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 31 тур Бавария 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 14 тур Боруссия М 2 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 24 тур Боруссия М 1 : 5 Бавария Германия. Бундеслига, 7 тур Бавария 0 : 3 Боруссия М Германия. Бундеслига, 30 тур Бавария 5 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 13 тур Боруссия М 2 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 25 тур Боруссия М 0 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 8 тур Бавария 2 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 32 тур Бавария 1 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 15 тур Боруссия М 3 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 26 тур Бавария 0 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 9 тур Боруссия М 0 : 0 Бавария Кубок Телеком, 1/2 финала Бавария 2 : 2 Боруссия М Германия. Бундеслига, 18 тур Боруссия М 0 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 1 тур Бавария 3 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия М 3 : 4 Бавария Германия. Бундеслига, 17 тур Бавария 1 : 1 Боруссия М Германия. Кубок, 1/2 финала Боруссия М 2 : 4 Бавария Германия. Бундеслига, 18 тур Боруссия М 3 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 1 тур Бавария 0 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 28 тур Бавария 1 : 0 Боруссия М Германия. Бундеслига, 11 тур Боруссия М 3 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия М 1 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 15 тур Бавария 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 30 тур Бавария 2 : 1 Боруссия М Германия. Бундеслига, 13 тур Боруссия М 2 : 2 Бавария

Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия М»

Обе команды стабильно забивают, но имеют проблемы с обороной. «Бавария» явно сильнее и мотивирована закрепить лидерство в таблице, однако «Боруссия» традиционно доставляет им трудности и почти всегда отвечает голами. Учитывая атакующую мощь обеих сторон и их статистику последних игр, матч обещает быть зрелищным и результативным.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки: