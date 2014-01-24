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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 24 января 2014
Боруссия М
24.01.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
7'
М. Гетце
53'
Т. Мюллер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
87'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Т. Кроос
82'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
К. Крамер
81'
79'
Желтая карточка
Т. Кроос
79'
Замена
А. Роббен
️️️️
Д. Шакири
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
75'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Мюллер
Желтая карточка
О. Вендт
36'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
(К)
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
38
Илли Саллахи
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
17
Вендт
39
Штранцль
18
Домингес
4
Корб
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
4-1-3-1-1
1
Нойер
13
Рафинья
4
Данте
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
8
Кроос
6
Алькантара
10
Шакири
27
Гетце
13
Мюллер
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
8
Кроос
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
8
Кроос
10
Шакири
10
Роббен
10
Роббен
10
Шакири
27
Гетце
14
Писарро
14
Писарро
27
Гетце
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
38
Илли Саллахи
ЦЗ
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
38
Илли Саллахи
ЦЗ
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия М - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:25 (прямая) "Евроспорт 2" 23:00 (прямая)
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