Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 14 апреля 2018
Бавария
14.04.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
5 : 1
Завершен
Боруссия М
37'
С. Вагнер
41'
С. Вагнер
51'
Т. Алькантара
68'
Д. Алаба
82'
Р. Левандовски
9'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
Желтая карточка
Х. Бернат
87'
ГОЛ! 5:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
82'
77'
Желтая карточка
К. Крамер
Желтая карточка
М. Хуммельс
69'
ГОЛ! 4:1!
Д. Алаба
68'
ГОЛ! 3:1!
Т. Алькантара
51'
ГОЛ! 2:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Т. Мюллер
41'
ГОЛ! 1:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Т. Мюллер
37'
9'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Й. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
4-1-3-2
26
Ульрайх
24
Бернат
5
Алаба
15
Хуммельс
25
Зюле
6
Киммих
8
Толиссо
13
Руди
6
Алькантара
2
Вагнер
13
Мюллер
4-2-2-2
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
7
Хофманн
9
Азар
11
Раффаэл
18
Дрмич
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Бавария - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия М
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+