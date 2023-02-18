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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 18 февраля 2023
Боруссия М
18.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Бавария
13'
Л. Штиндль
55'
Й. Хофманн
84'
М. Тюрам
35'
Э. Чупо-Мотинг
90+3'
М. Тель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Бавария
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
М. Тель
Пас отдал
А. Дэвис
Замена
П. Херрманн
️️️️
Х. Вольф
90'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Ю. Вайгль
90'
ГОЛ! 3:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Й. Хофманн
84'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
А. Плеа
74'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Штиндль
74'
62'
Замена
М. Тель
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
62'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Л. Горецка
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
К. Крамер
56'
ГОЛ! 2:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
А. Плеа
55'
46'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Р. Гравенберх
46'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
37'
Желтая карточка
Л. Горецка
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
А. Дэвис
16'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Й. Хофманн
13'
8'
Красная карточка
Д. Упамекано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Омлин
5
Бенсебаини
6
Итакура
30
Эльведи
22
Ляйнер
23
Крамер
17
Коне
13
Штиндль
17
Вольф
7
Хофманн
14
Плеа
4-1-2-1-2
1
Зоммер
28
Павар
17
Блинд
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
8
Гравенберх
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
13
Штиндль
9
Тюрам
9
Тюрам
13
Штиндль
Вайгль
24
Янчке
24
Янчке
Вайгль
23
Крамер
5
Вайгль
5
Вайгль
23
Крамер
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
17
Вольф
7
Херрманн
7
Херрманн
17
Вольф
27
Горецка
4
де Лигт
4
де Лигт
27
Горецка
13
Мюллер
2
Канселу
2
Канселу
13
Мюллер
8
Гравенберх
10
Мусиала
10
Мусиала
8
Гравенберх
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
11
Тель
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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