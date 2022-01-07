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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 07 января 2022
Бавария
07.01.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
18'
Р. Левандовски
27'
Ф. Нойхаус
31'
С. Ляйнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Боруссия М
90'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Л. Штиндль
79'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
К. Крамер
79'
Замена
П. Херрманн
️️️️
С. Ляйнер
78'
Желтая карточка
Л. Штиндль
67'
Замена
А. Плеа
️️️️
Ф. Нойхаус
67'
Замена
Л. Байер
️️️️
Т. Янчке
31'
ГОЛ! 1:2!
С. Ляйнер
Пас отдал
Л. Нец
27'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нойхаус
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЦП
10
Пауль Ваннер
ЦП
46
Тимо Керн
ЦП
5
Джейми Лоуренс
ЦП
20
Неманья Мотика
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
2-2-1-3-2
26
Ульрайх
25
Зюле
28
Павар
6
Киммих
21
Рока
20
Забитцер
10
Тилльман
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
24
Янчке
22
Ляйнер
23
Крамер
25
Нец
10
Нойхаус
17
Коне
13
Штиндль
7
Эмболо
13
Штиндль
9
Тюрам
9
Тюрам
13
Штиндль
24
Янчке
5
Байер
5
Байер
24
Янчке
23
Крамер
8
Бенеш
8
Бенеш
23
Крамер
22
Ляйнер
7
Херрманн
7
Херрманн
22
Ляйнер
10
Нойхаус
14
Плеа
14
Плеа
10
Нойхаус
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЦП
10
Пауль Ваннер
ЦП
46
Тимо Керн
ЦП
5
Джейми Лоуренс
ЦП
20
Неманья Мотика
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Николас Фельдхан
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЦП
10
Пауль Ваннер
ЦП
46
Тимо Керн
ЦП
5
Джейми Лоуренс
ЦП
20
Неманья Мотика
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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