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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 06 октября 2018
Бавария
06.10.2018, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
10'
А. Плеа
16'
Л. Штиндль
88'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
Желтая карточка
Х. Родригес
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Д. Закария
88'
ГОЛ! 0:3!
П. Херрманн
Пас отдал
К. Крамер
78'
Желтая карточка
Й. Хофманн
Желтая карточка
Ф. Рибери
56'
16'
ГОЛ! 0:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
Й. Хофманн
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
Й. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-1-3-1-2
1
Нойер
25
Зюле
5
Алаба
15
Хуммельс
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
10
Роббен
23
Родригес
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-1-3-1
1
Зоммер
5
Ланг
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
26
Свен Ульрайх
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Бавария - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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