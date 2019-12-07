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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 07 декабря 2019
Боруссия М
07.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
60'
Р. Бенсебаини
90+2'
Р. Бенсебаини (П)
49'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
90'
+2
Желтая карточка
Т. Алькантара
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Бенсебаини
90'
+2
90'
+1
Вторая желтая
Х. Мартинес
Желтая карточка
Д. Закария
88'
86'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
Раффаэл
️️️️
Л. Штиндль
85'
82'
Желтая карточка
Х. Мартинес
68'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Й. Хофманн
66'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Плеа
64'
62'
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:1!
Р. Бенсебаини
Пас отдал
Й. Хофманн
60'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Л. Бенеш
58'
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Т. Мюллер
20'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Толиссо
Желтая карточка
Л. Бенеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
6
Закария
8
Бенеш
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-1-3-1-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
8
Толиссо
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
14
Плеа
7
Херрманн
7
Херрманн
14
Плеа
13
Штиндль
11
Раффаэл
11
Раффаэл
13
Штиндль
8
Бенеш
7
Эмболо
7
Эмболо
8
Бенеш
8
Толиссо
5
Перишич
5
Перишич
8
Толиссо
17
Боатенг
88
Мартинес
88
Мартинес
17
Боатенг
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Боруссия М - Бавария
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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