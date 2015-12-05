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Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 05 декабря 2015
Боруссия М
05.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Бавария
54'
О. Вендт
65'
Л. Штиндль
68'
Ф. Джонсон
80'
Ф. Рибери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
Замена
Т. Азар
️️️️
Л. Штиндль
90'
+1
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Раффаэл
87'
84'
Желтая карточка
Рафинья
Замена
М. Шульц
️️️️
М. Дауд
83'
80'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Рибери
Пас отдал
А. Видаль
74'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Р. Левандовски
Желтая карточка
Л. Штиндль
73'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Джонсон
Пас отдал
Ю. Корб
68'
66'
Замена
С. Роде
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 2:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Н. Эльведи
65'
ГОЛ! 1:0!
О. Вендт
Пас отдал
Раффаэл
54'
3'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
34
Гранит Джака
(К)
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
30
Нико Эльведи
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЛАЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПАЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
4-1-3-1-1
1
Зоммер
17
Вендт
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
4
Корб
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
30
Эльведи
13
Штиндль
11
Раффаэл
2-3-2-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
4
Бенатиа
21
Лам
88
Мартинес
13
Рафинья
3
Алонсо
23
Видаль
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
81
Дауд
10
Шульц
10
Шульц
81
Дауд
13
Штиндль
9
Азар
9
Азар
13
Штиндль
11
Раффаэл
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Раффаэл
9
Левандовски
7
Рибери
7
Рибери
9
Левандовски
3
Алонсо
17
Роде
17
Роде
3
Алонсо
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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