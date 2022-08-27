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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 27 августа 2022
Бавария
27.08.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
83'
Л. Сане
43'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Боруссия М
Желтая карточка
Б. Павар
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
К. Крамер
85'
Замена
Т. Янчке
️️️️
К. Коне
85'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Й. Хофманн
Замена
М. де Лигт
️️️️
Л. Сане
85'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Д. Мусиала
83'
Желтая карточка
Л. Сане
80'
77'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Ф. Нойхаус
Замена
Д. Мусиала
️️️️
М. Забитцер
68'
Замена
С. Гнабри
️️️️
С. Мане
67'
Желтая карточка
М. Забитцер
64'
Желтая карточка
Й. Киммих
63'
52'
Замена
Х. Вольф
️️️️
А. Плеа
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Тюрам
Пас отдал
К. Крамер
37'
Желтая карточка
А. Плеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
21
Ивандро Санчес
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
21
Эрнандес
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
20
Забитцер
10
Мане
21
Коман
10
Сане
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Зоммер
29
Скалли
30
Эльведи
6
Итакура
25
Нец
23
Крамер
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
10
Сане
4
де Лигт
4
де Лигт
10
Сане
20
Забитцер
10
Мусиала
10
Мусиала
20
Забитцер
10
Мане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мане
17
Коне
24
Янчке
24
Янчке
17
Коне
10
Нойхаус
5
Фридрих
5
Фридрих
10
Нойхаус
14
Плеа
17
Вольф
17
Вольф
14
Плеа
7
Хофманн
7
Херрманн
7
Херрманн
7
Хофманн
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бавария - Боруссия М
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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