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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 22 марта 2015
Бавария
22.03.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
29'
Раффаэл
77'
Раффаэл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
89'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
П. Херрманн
80'
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
77'
ГОЛ! 0:2!
Раффаэл
Пас отдал
К. Крамер
72'
Замена
М. Крузе
️️️️
А. Хан
Замена
Ф. Лам
️️️️
М. Гетце
70'
Замена
С. Роде
️️️️
Х. Алонсо
60'
51'
Желтая карточка
А. Хан
29'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
П. Херрманн
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Роббен
24'
Травма
А. Роббен
23'
21'
Желтая карточка
Т. Янчке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
5
Давид Алаба
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
(К)
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Нойер
24
Бернат
28
Бадштубер
17
Боатенг
13
Рафинья
5
Алаба
3
Алонсо
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
4-2-1-2-1
1
Зоммер
24
Янчке
18
Домингес
39
Штранцль
17
Вендт
34
Джака
23
Крамер
19
Джонсон
7
Херрманн
28
Хан
11
Раффаэл
27
Гетце
21
Лам
21
Лам
27
Гетце
3
Алонсо
17
Роде
17
Роде
3
Алонсо
10
Роббен
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Роббен
7
Херрманн
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Херрманн
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
28
Хан
10
Крузе
10
Крузе
28
Хан
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
16
Ибрахима Траоре
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бавария - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 19:25 (прямая)
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