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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 03 февраля 2024
Бавария
03.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
45'
А. Павлович
70'
Г. Кейн
86'
М. де Лигт
35'
Н. Эльведи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Боруссия М
ГОЛ! 3:1!
М. де Лигт
Пас отдал
Л. Сане
86'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
А. Дэвис
85'
85'
Замена
S. Fukuda
️️️️
Р. Райц
Замена
М. Тель
️️️️
Т. Мюллер
71'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
70'
Замена
С. Боэ
️️️️
Н. Мазрауи
62'
62'
Замена
К. Коне
️️️️
Ф. Нойхаус
62'
Замена
Р. Хак
️️️️
Н. Н'Гуму
62'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Л. Нец
ГОЛ! 1:1!
А. Павлович
Пас отдал
Т. Мюллер
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Эльведи
Пас отдал
Джордан
30'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
14
Ловро Звонарек
АП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
4
де Лигт
15
Дайер
3
Мазрауи
45
Павлович
27
Горецка
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
4-1-2-2-1
1
Николас
29
Скалли
5
Фридрих
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
21
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
11
Н'Гуму
9
Джордан
19
Дэвис
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Дэвис
3
Мазрауи
23
Боэ
23
Боэ
3
Мазрауи
13
Мюллер
11
Тель
11
Тель
13
Мюллер
25
Нец
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Нец
10
Нойхаус
17
Коне
17
Коне
10
Нойхаус
11
Н'Гуму
25
Хак
25
Хак
11
Н'Гуму
21
Райц
13
13
21
Райц
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
39
Адам Азну
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
14
Ловро Звонарек
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
39
Адам Азну
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
14
Ловро Звонарек
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
593
469
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.73
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Альянц Арена
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