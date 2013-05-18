Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 18 мая 2013
Боруссия М
18.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 4
Завершен
Бавария
4'
М. Штранцль
5'
М. Ханке
10'
Х. Нордтвейт
7'
Х. Мартинес
19'
Ф. Рибери
53'
Ф. Рибери
59'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Ханке
84'
81'
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
81'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
Замена
А. Юнес
️️️️
П. Херрманн
79'
75'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
Замена
Л. Рупп
️️️️
Б. Хргота
65'
59'
ГОЛ! 3:4!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
53'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Рибери
Пас отдал
Ф. Лам
19'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 3:1!
Х. Нордтвейт
Пас отдал
П. Херрманн
10'
7'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:0!
М. Ханке
Пас отдал
Б. Хргота
5'
ГОЛ! 1:0!
М. Штранцль
Пас отдал
Х. Аранго
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
4
Брауверс
39
Штранцль
17
Вендт
34
Джака
6
Нордтвейт
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
10
Хргота
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
5
Алаба
17
Боатенг
88
Мартинес
10
Роббен
31
Швайнштайгер
7
Рибери
9
Манджукич
13
Мюллер
10
Хргота
10
Рупп
10
Рупп
10
Хргота
7
Херрманн
8
Юнес
8
Юнес
7
Херрманн
9
Ханке
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Ханке
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Луис Густаво
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Боруссия М - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Боруссия М
Бавария
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
1
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
11:22
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
1
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+