Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 02 сентября 2023
Боруссия М
02.09.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
30'
К. Итакура
58'
Л. Сане
87'
М. Тель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Бавария
90'
+5
Замена
М. де Лигт
️️️️
Г. Кейн
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Тель
Пас отдал
Й. Киммих
Замена
Ф. Онора
️️️️
А. Плеа
83'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Д. Скалли
83'
81'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Горецка
Замена
Т. Янчке
️️️️
Н. Н'Гуму
74'
69'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
69'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
60'
Желтая карточка
К. Коман
Замена
Джордан
️️️️
Т. Чванчара
59'
58'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Й. Киммих
46'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Н. Мазрауи
ГОЛ! 1:0!
К. Итакура
Пас отдал
М. Вебер
30'
22'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
21
Ивандро Санчес
АП
9
Франк Онора
ПВ
9
Джордан
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Николас
5
Фридрих
6
Итакура
8
Вебер
29
Скалли
5
Вайгль
21
Райц
10
Нойхаус
11
Н'Гуму
70
Чванчара
14
Плеа
4-1-1-2-2
26
Ульрайх
3
Мазрауи
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
9
Кейн
11
Н'Гуму
24
Янчке
24
Янчке
11
Н'Гуму
29
Скалли
30
Эльведи
30
Эльведи
29
Скалли
14
Плеа
9
Онора
9
Онора
14
Плеа
70
Чванчара
9
Джордан
9
Джордан
70
Чванчара
9
Кейн
4
де Лигт
4
де Лигт
9
Кейн
3
Мазрауи
27
Лаймер
27
Лаймер
3
Мазрауи
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
27
Горецка
11
Тель
11
Тель
27
Горецка
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
25
Робин Хак
ЛВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
25
Робин Хак
ЛВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия М - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Бавария
Трижды терявший сознание Мусиала получил серьезную травму
18:33
1
Экс-супруга Нойера: «Измена беременной женщине – это совершенно иной уровень подлости»
14:30
10
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
10:16
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Игрок «Баварии» раскритиковал свой клуб из-за ситуации с Мусиалой
Вчера, 11:59
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Трижды терявший сознание Мусиала получил серьезную травму
18:33
1
Экс-супруга Нойера: «Измена беременной женщине – это совершенно иной уровень подлости»
14:30
10
Бундеслига: шансы «Гамбурга» и «Баварии» на победу в матче 11-го тура
10:16
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Игрок «Баварии» раскритиковал свой клуб из-за ситуации с Мусиалой
Вчера, 11:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+