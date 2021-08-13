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Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 13 августа 2021
Боруссия М
13.08.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
10'
А. Плеа
42'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
90'
+1
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
90'
+1
82'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
82'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Й. Станишич
75'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
75'
Замена
К. Коман
️️️️
Л. Сане
Замена
К. Беннеттс
️️️️
Х. Вольф
72'
Замена
М. Тюрам
️️️️
А. Плеа
64'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Херрманн
64'
Желтая карточка
Л. Штиндль
58'
42'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
Л. Штиндль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
29
Скалли
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
13
Штиндль
17
Вольф
7
Херрманн
14
Плеа
4-1-1-2-2
1
Нойер
2
Упамекано
25
Зюле
44
Станишич
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
13
Мюллер
9
Левандовски
17
Вольф
18
Беннеттс
18
Беннеттс
17
Вольф
14
Плеа
9
Тюрам
9
Тюрам
14
Плеа
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
7
Херрманн
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Херрманн
44
Станишич
70
Сарр
70
Сарр
44
Станишич
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия М - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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