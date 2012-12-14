Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 14 декабря 2012
Бавария
14.12.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
59'
Д. Шакири
21'
Т. Маркс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
80'
79'
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Херрманн
76'
Замена
Г. Джака
️️️️
Т. Чигерчи
75'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
70'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
59'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
57'
Желтая карточка
Данте
56'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Х. Мартинес
38'
26'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Маркс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
(К)
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-2-1-1-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
17
Боатенг
21
Лам
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
8
Кроос
7
Рибери
9
Манджукич
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
4
Брауверс
24
Янчке
38
Чигерчи
17
Вендт
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
88
Мартинес
10
Шакири
10
Шакири
88
Мартинес
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
38
Чигерчи
34
Джака
34
Джака
38
Чигерчи
7
Херрманн
10
Рупп
10
Рупп
7
Херрманн
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия М
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
12 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
12 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+