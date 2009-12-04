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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 04 декабря 2009
Бавария
04.12.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
19'
М. Гомес
75'
Х. Бадштубер
28'
Р. Брауверс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
О. Нойвилль
️️️️
К. Матмур
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
М. Брэдли
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Праньич
ГОЛ! 2:1!
Х. Бадштубер
Замена
Брено
️️️️
Д. ван Бюйтен
Травма
Д. ван Бюйтен
Замена
А. Роббен
️️️️
И. Олич
Желтая карточка
М. Брэдли
ГОЛ! 1:1!
Р. Брауверс
Пас отдал
М. Брэдли
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Марк ван Боммел
(К)
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
32
Даниэль Праньич
ЦП
40
Ивица Олич
ЛФ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
(К)
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Карим Матмур
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-1-2-3
22
Бутт
28
Бадштубер
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
32
Праньич
40
Олич
13
Мюллер
27
Гомес
4-3-2-1
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Данте
4
Брауверс
20
Жорес
14
Маркс
4
Брэдли
18
Аранго
10
Матмур
18
Ройс
9
Фрэнд
5
ван Бюйтен
33
Брено
33
Брено
5
ван Бюйтен
32
Праньич
44
Тимощук
44
Тимощук
32
Праньич
40
Олич
10
Роббен
10
Роббен
40
Олич
10
Матмур
27
Нойвилль
27
Нойвилль
10
Матмур
4
Брэдли
25
Бобадилья
25
Бобадилья
4
Брэдли
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Бавария - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
69000 из 71437 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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