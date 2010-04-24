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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 24 апреля 2010
Боруссия М
24.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
60'
М. Ройс
72'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
Желтая карточка
Т. Левелс
+2
Замена
М. Меувис
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
М. Клозе
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Р. Колаутти
️️️️
П. Херрманн
ГОЛ! 1:1!
М. Клозе
Пас отдал
Ф. Лам
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Мюллер
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Замена
Д. Контенто
️️️️
М. Демичелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
(К)
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
32
Даниэль Праньич
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
9
Роберто Колаутти
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Данте
4
Брауверс
28
Левелс
4
Брэдли
18
Аранго
14
Маркс
18
Ройс
7
Херрманн
25
Бобадилья
4-1-3-2
22
Бутт
21
Лам
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
31
Швайнштайгер
10
Роббен
32
Праньич
7
Рибери
40
Олич
13
Мюллер
18
Ройс
8
Меувис
8
Меувис
18
Ройс
7
Херрманн
9
Колаутти
9
Колаутти
7
Херрманн
25
Бобадилья
9
Фрэнд
9
Фрэнд
25
Бобадилья
2
Демичелис
26
Контенто
26
Контенто
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
44
Тимощук
44
Тимощук
5
ван Бюйтен
13
Мюллер
11
Клозе
11
Клозе
13
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Томас Крафт
ВР
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Томас Крафт
ВР
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Боруссия М - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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