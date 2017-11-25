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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бавария
Боруссия М - Бавария: обзор матча 25 ноября 2017
Боруссия М
25.11.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
39'
Т. Азар (П)
44'
М. Гинтер
74'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Бавария
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Видаль
Желтая карточка
Н. Эльведи
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Гинтер
Пас отдал
Л. Штиндль
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Азар
39'
31'
Желтая карточка
К. Толиссо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Кваси Вридт
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
23
Вестергор
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
3-2-3-1-1
26
Ульрайх
25
Зюле
15
Хуммельс
24
Бернат
88
Мартинес
6
Киммих
23
Видаль
8
Толиссо
13
Руди
23
Родригес
9
Левандовски
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
22
Том Штарке
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия М - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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